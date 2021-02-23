«Зеленский будет на горбу таскать снаряды для ВСУ» – на Украине ожидают дефицита топлива

«Национализация» президентом Украины трубопровода из Белоруссии втрое поднимет цены в стране на нефтепродукты.Об этом у себя в Facebook написал депутат Верховной рады, один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович.«Предсказываю: блестящая победа Зеленского над трубопроводом из Белоруссии поднимет цены на нефтепродукты в три раза. Если они вообще будут. Скупайте канистры. Праздник сумасшествия продолжается!!» – написал Рабинович.Так депутат прокомментировал одобренное президентом Украины Владимиром Зеленским решение СНБО «национализировать» участок трубопровода «Самара-Западное направление», эксплуатантов которого связывают с окружением лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.Указ о возвращении трубопровода в государственную собственность Зеленский подписал в субботу, 20 февраля, введя в действие решение СНБО «о мерах по защите имущественных интересов государства».Украина получает через этот нефтепровод дизельное топливо из России и Белоруссии, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок трубы эксплуатирует компания «Прикарпат Западтранс», владельцев которой и связывают с Медведчуком.Пост Рабиновича вызвал бурную реакцию в социальной сети., – написал видный соросёнок, бывший журналист-майданщик Сергей Лещенко, ныне член наблюдательного совета «Укрзализныци»., – отреагировал один из украиноязычных подписчиков., – написали в другом комментарии.Один из пользователей даже пожелал Зеленскому «победы в этом благородном деле»., – добавил он., – говорится в ещё одном комментарии., – написал другой подписчик.