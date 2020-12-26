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Зеленский бросает вызов Путину

26 декабря 2020, 20:20  •  224 • Украина

У Зеленского новый приступ. Украинский нелох заявил, что в любой момент может позвонить в Кремль и поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Да, конечно, последними поступками украинский президент поражает. У страны нет надежды на завтрашний день, так как государство не договорилось о закупках вакцины от коронавируса, но он делает самоуверенное каменное лицо. В присущей для себя актерской манере он фантазирует на тему сотрудничества с Россией.

В одном из последних разговоров Зеленский заявил, что в любой момент может связаться с Москвой и ему якобы там будут рады.

«Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается», — заверяет Зеленский.

Украинский президент делает вид, что желает разрешения ситуации на Донбассе и в Крыму. В то же время он желает выйти из «нормандского формата».

«Есть вопросы, которые мы не поднимаем в „нормандском формате“: вопрос заложников в России или Крыму, вопрос Крыма. Этот формат (нормандский — ред.) сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — самоуверенно заявил бывший юморист.

Тем временем ситуация в стране ухудшается. Киев так и не смог найти «спонсоров» вакцинации. Очень похоже, что украинцам все-таки придется пользоваться российским «Спутником-V». Нашу вакцину подадут под заграничным реверсным «соусом».

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