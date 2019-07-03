Зеленский боится: Соловьев разгадал "код" президента Украины в шутке для канадцев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по вопросам своей страны в канадском Торонто и запомнился слушателям шуткой. Собственно, с шутки он и начал свою речь - сказал пару слов на английском языке, а затем перешел на украинский.

Хохма была завязана на перемене языков.

"Привет. Дорогой премьер-министр (Канады Джастин Трюдо), дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", - сказал Зеленский по-английски. Зал отреагировал смехом.

Публике, к слову, больше запомнился этот "набросок", нежели сама речь в ее сути. Ситуацию в том числе прокомментировал тележурналист Владимир Соловьев. На личной странице в социальной сети Instagram он поделился видео выступления Зеленского и короткой репликой:

"Зеленский пытается шутить. Говорит на английском и переходит на украинский. Очевидно, что оба языка для него чужие и даются с трудом, - пишет Соловьев, добавляя. - А на родном для него русском говорить боится. А во время съёмок и выступлений не боялся, и во время избирательной кампании не боялся".

Кстати, уже в украинской части речи Зеленский отметил, что говорит на языке, который "хорошо понимают в этой стране", он "почти официальный".