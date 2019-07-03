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Зеленский боится: Соловьев разгадал "код" президента Украины в шутке для канадцев
03 июля 2019, 14:24 • 56 • Политика
Владимир Соловьев прокомментировал шутку Зеленского на выступлении в Канаде. Фактически тележурналист разгадал "код" сказанного, отметив, что президент Украины боится.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции по вопросам своей страны в канадском Торонто и запомнился слушателям шуткой. Собственно, с шутки он и начал свою речь - сказал пару слов на английском языке, а затем перешел на украинский.
Хохма была завязана на перемене языков.
"Привет. Дорогой премьер-министр (Канады Джастин Трюдо), дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском", - сказал Зеленский по-английски. Зал отреагировал смехом.
Публике, к слову, больше запомнился этот "набросок", нежели сама речь в ее сути. Ситуацию в том числе прокомментировал тележурналист Владимир Соловьев. На личной странице в социальной сети Instagram он поделился видео выступления Зеленского и короткой репликой:
Кстати, уже в украинской части речи Зеленский отметил, что говорит на языке, который "хорошо понимают в этой стране", он "почти официальный".
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