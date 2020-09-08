«Зеленский боится Коломойского»: Корбан рассказал о влиянии олигарха на президента и его окружение

Бывший соратник олигарха Игоря Коломойского, экс-заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан рассказал в интервью ТГ-каналу PavlovskyNEWS о панических страхах и комплексах президента Владимира Зеленского. Оказалось, что гарант Конституции ужасно боится конфликтов с бывшим владельцем «Привата».«Во-первых, он имеет психологический контроль над Зеленским. Это даже не влияние. Тот его боится. Лишний раз не хочет сталкиваться. Лишний раз его корежит от звонка. Зеленский может и рад бы от него отвязаться, но просто не может. Не может не взять трубку. Его окружение – Шефир и Ермаки – не могут не взять трубку», - пояснил бывший соратник Игоря Валерьевича.Правда, сейчас основатели партии «Укроп» стали непримиримыми врагами, и Корбан при удобном случае вставляет палки в колеса олигарху. Он всячески дискредитирует его, изображая злым демоном, который издевается над маленьким и беззащитным «Вовочкой».Экс-заместитель губернатора Днепропетровской области считает, что Коломойскому нравится с утра до ночи мотать нервы президенту и его окружению, выставляя им различные претензии.«Тут простой прием: ты просто берешь его и блокируешь. И все. Его нет. Они не могут этого сделать. Плюс все в ОП зависимы от телевизора, а Коломойский их периодически бьет, в том числе, по телеканалу 1+1. Они вынуждены иногда ему сами звонить», - сообщил Корбан.Кроме того, утверждает Корбан, Игорь Валерьевич выставляет Зеленскому и Ко различные требования. Например, просит позвонить определенному человеку и решить какой-то свой вопрос.«Многие считают Коломойского бенефициаром президентской победы бывшего комика. А он поддерживает эту легенду, не стесняется, звонит в любые органы, какому-то важному чиновнику. Говорит: «Здравствуйте, это Игорь Валерьевич», - откровенничает бывший деловой партнер олигарха.К слову, участие в победе Зеленского себе приписывают многие - от Виктора Пинчука до Вадима Рабиновича. Однако, пользуется плодами, согласно устоявшемуся в народе мнению, в большей мере именно Коломойский.