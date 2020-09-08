Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Украина

«Зеленский боится Коломойского»: Корбан рассказал о влиянии олигарха на президента и его окружение

08 сентября 2020, 21:45  •  21 • Украина

Бывший соратник олигарха Игоря Коломойского, экс-заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан рассказал в интервью ТГ-каналу PavlovskyNEWS о панических страхах и комплексах президента Владимира Зеленского. Оказалось, что гарант Конституции ужасно боится конфликтов с бывшим владельцем «Привата».

«Во-первых, он имеет психологический контроль над Зеленским. Это даже не влияние. Тот его боится. Лишний раз не хочет сталкиваться. Лишний раз его корежит от звонка. Зеленский может и рад бы от него отвязаться, но просто не может. Не может не взять трубку. Его окружение – Шефир и Ермаки – не могут не взять трубку», - пояснил бывший соратник Игоря Валерьевича.

Правда, сейчас основатели партии «Укроп» стали непримиримыми врагами, и Корбан при удобном случае вставляет палки в колеса олигарху. Он всячески дискредитирует его, изображая злым демоном, который издевается над маленьким и беззащитным «Вовочкой».

Экс-заместитель губернатора Днепропетровской области считает, что Коломойскому нравится с утра до ночи мотать нервы президенту и его окружению, выставляя им различные претензии.

«Тут простой прием: ты просто берешь его и блокируешь. И все. Его нет. Они не могут этого сделать. Плюс все в ОП зависимы от телевизора, а Коломойский их периодически бьет, в том числе, по телеканалу 1+1. Они вынуждены иногда ему сами звонить», - сообщил Корбан.

Кроме того, утверждает Корбан, Игорь Валерьевич выставляет Зеленскому и Ко различные требования. Например, просит позвонить определенному человеку и решить какой-то свой вопрос.

«Многие считают Коломойского бенефициаром президентской победы бывшего комика. А он поддерживает эту легенду, не стесняется, звонит в любые органы, какому-то важному чиновнику. Говорит: «Здравствуйте, это Игорь Валерьевич», - откровенничает бывший деловой партнер олигарха.

К слову, участие в победе Зеленского себе приписывают многие - от Виктора Пинчука до Вадима Рабиновича. Однако, пользуется плодами, согласно устоявшемуся в народе мнению, в большей мере именно Коломойский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
07 сентября 2020, 08:10
В Киеве возмущены, что США отработали ядерные удары «по территории Украины»
07 сентября 2020, 13:40
«Полет в бездну Тартара».Украинской власти не понравился видеоролик телеканала «Наш»
08 сентября 2020, 14:25
"Куда лезешь? Проваливай!" - так украинцы встретили паломников из Израиля
07 сентября 2020, 13:40
Рефат Чубаров призвал организовывать диверсии в Крыму
07 сентября 2020, 17:20
В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал&qu...
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливу...
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища...
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
04 сентября 2020, 23:20
Литве предложили вернуть Белоруссии два города
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.