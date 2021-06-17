Зеленский боится и не может скрыть этого: "Сели, поехали, адженда..."

Владимир Зеленский пытается догнать повестку и напомнить об Украине всеми силами. Однако де-факто он боится и, пытаясь прикрыть свой страх, делает громкие заявления, считает Бородай. "Сели, поехали, адженда...", - ну чем не пример словоблудия.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к Владимиру Путину "на русском языке" во время беседы с иностранными журналистами. Речь шла о переговорах лидеров по Донбассу.

У Зеленского попросили прокомментировать слова Путина о том, что ему есть о чём поговорить с главой Украины. В частности, президент России отметил, что между Москвой и Киевом накопилось много проблем, требующих обсуждения. При этом Путин подчеркнул, что проблему Донбасса Зеленскому следует обсуждать не с ним, а с представителями ЛНР и ДНР.

Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали,

- заявил Зеленский, заменив словом "адженда" повестку или программу, обратившись к английскому языку.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай полагает, что Владимир Зеленский, к сожалению для украинцев, продолжает имитировать деятельность, но не решает проблем. Вопрос тут и в неисполнении Минских соглашений, и в ежедневной деятельности президента. С мёртвой точки ничего не двигается:

У Зеленского нет ничего, кроме демагогии. Он не может пойти ни на какие реальные политические или экономические шаги. Он боится пойти на прямую военную агрессию против Донбасса. Боится, потому что опасается разгрома. Такого же, который был под Илловайском, в "южном котле", в Дебальцево, неважно. Он просто совершенно объективно боится. Поэтому всё, что он может, - это произносить некие словосочетания. Особенно такие, так сказать, лихие: сели, поехали, "адженда", ещё что-то такое. Но зачем ему это? Непонятно.

Кстати, в своём обращении к Путину Зеленский заявил, что "у нас деды воевали". И на фоне происходящего на Украине сегодня это выглядит совсем уж неуместно.