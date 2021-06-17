Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главная / Политика

Зеленский боится и не может скрыть этого: "Сели, поехали, адженда..."

17 июня 2021, 17:15  •  112 • Политика
Владимир Зеленский пытается догнать повестку и напомнить об Украине всеми силами. Однако де-факто он боится и, пытаясь прикрыть свой страх, делает громкие заявления, считает Бородай. "Сели, поехали, адженда...", - ну чем не пример словоблудия.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к Владимиру Путину "на русском языке" во время беседы с иностранными журналистами. Речь шла о переговорах лидеров по Донбассу.
У Зеленского попросили прокомментировать слова Путина о том, что ему есть о чём поговорить с главой Украины. В частности, президент России отметил, что между Москвой и Киевом накопилось много проблем, требующих обсуждения. При этом Путин подчеркнул, что проблему Донбасса Зеленскому следует обсуждать не с ним, а с представителями ЛНР и ДНР.
Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали,
- заявил Зеленский, заменив словом "адженда" повестку или программу, обратившись к английскому языку.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай полагает, что Владимир Зеленский, к сожалению для украинцев, продолжает имитировать деятельность, но не решает проблем. Вопрос тут и в неисполнении Минских соглашений, и в ежедневной деятельности президента. С мёртвой точки ничего не двигается:
У Зеленского нет ничего, кроме демагогии. Он не может пойти ни на какие реальные политические или экономические шаги. Он боится пойти на прямую военную агрессию против Донбасса. Боится, потому что опасается разгрома. Такого же, который был под Илловайском, в "южном котле", в Дебальцево, неважно. Он просто совершенно объективно боится. Поэтому всё, что он может, - это произносить некие словосочетания. Особенно такие, так сказать, лихие: сели, поехали, "адженда", ещё что-то такое. Но зачем ему это? Непонятно.
Кстати, в своём обращении к Путину Зеленский заявил, что "у нас деды воевали". И на фоне происходящего на Украине сегодня это выглядит совсем уж неуместно.
При чём здесь упоминание о том, что деды воевали. Тем более что мне неизвестно, где воевали деды Владимира Зеленского. Ну и Бог с ним. Может, и воевали они у него. Но это не суть важно. При чём здесь они? Он конкретный якобы политик, в конкретной ситуации. И это политик, у которого рейтинг обваливался все эти годы. Политик крайне непопулярный. И ещё, к довершению всего прочего, крайне неуважаемый среди мировых элит. Его его собственные хозяева не уважают. Они его за человека не считают. Поэтому всё, что ему остаётся, - это всовываться хоть куда-то и произносить какие-то слова, - полагает Бородай.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






112
Источник
Похожие новости
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
17 июня 2021, 00:45
Байдена разнесли в СМИ после встречи с Путиным: "Карьерист и дутый мачо"
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
12 июня 2021, 21:40
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
15 июня 2021, 06:30
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
12 июня 2021, 02:25
Киев указал, о чём нельзя говорить Путину и Байдену
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.