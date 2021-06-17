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Зеленский боится и не может скрыть этого: "Сели, поехали, адженда..."
17 июня 2021, 17:15 • 112 • Политика
Владимир Зеленский пытается догнать повестку и напомнить об Украине всеми силами. Однако де-факто он боится и, пытаясь прикрыть свой страх, делает громкие заявления, считает Бородай. "Сели, поехали, адженда...", - ну чем не пример словоблудия.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к Владимиру Путину "на русском языке" во время беседы с иностранными журналистами. Речь шла о переговорах лидеров по Донбассу.
У Зеленского попросили прокомментировать слова Путина о том, что ему есть о чём поговорить с главой Украины. В частности, президент России отметил, что между Москвой и Киевом накопилось много проблем, требующих обсуждения. При этом Путин подчеркнул, что проблему Донбасса Зеленскому следует обсуждать не с ним, а с представителями ЛНР и ДНР.
- заявил Зеленский, заменив словом "адженда" повестку или программу, обратившись к английскому языку.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай полагает, что Владимир Зеленский, к сожалению для украинцев, продолжает имитировать деятельность, но не решает проблем. Вопрос тут и в неисполнении Минских соглашений, и в ежедневной деятельности президента. С мёртвой точки ничего не двигается:
Кстати, в своём обращении к Путину Зеленский заявил, что "у нас деды воевали". И на фоне происходящего на Украине сегодня это выглядит совсем уж неуместно.
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