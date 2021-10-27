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Зеленский боится, и его страх используют агенты. Война в Донбассе - кому выгодно?
27 октября 2021, 19:50 • 119 • Политика
Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик считает, что президент Владимир Зеленский боится, и его страх используют агенты. Эксперт порассуждал, кому выгодна война в Донбассе.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) показали первое применение дрона "Байрактар" в Донбассе. В Сети оказалось видео этого беспилотника, когда наносится удар по позиции ополченцев в районе Тельманово возле Донецка.
В беседе с Царьградом Константин Кнырик считает, что этот удар - ещё один этап определённого алгоритма, который реализуется последние несколько недель. Это было похищение гражданина России, сотрудника Совместного центра контроля и координации прекращения огня, потом приехал глава Пентагона, главной целью которого было вдохновить Украину.
Он назвал произошедшее пиар-акцией военных действий. Кроме того, на Украину вернулся Арсен Аваков, который тут же стал делать заявления, что конфликт в Донбассе надо решать военным путём. Этот человек способен реальных националистически настроенных боевиков вывести на улицы.
И риторика Авакова - это тоже один из инструментов продавливания Зеленского. По мнению Кнырика, возобновление боевых действий в Донбассе для Зеленского станет "абсолютно суицидальным решением".
Он напомнил, что за последние две недели удары в Донбассе в основном наносились по объектам инфраструктуры для нарушения газо- и электроснабжения. Людям, живущим на линии соприкосновения, пытаются создать максимально дискомфортные условия для жизни. Имело место и "имитационное мероприятие" - якобы захват населённого пункта.
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