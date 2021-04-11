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«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
11 апреля 2021, 01:35 • 108 • Украина
Группировка ВСУ в Донбассе не справится даже с армейскими корпусами ЛДНР, а первый же ракетный удар российских войск развалит украинскую армию на части и полностью нейтрализует.
С таким предупреждением в эфире одного из украинских телеканалов выступил бывший атошник Мирослав Гай подчеркнув, что проблема ВСУ не в их боеспособности, а в страхе и непрофессионализме представителей высшего руководства страны. Бывший боевик отметил, что по численности и вооружению украинская армия несомненно превосходит противника. ЛДНР могут выставить в бой около 80 тысяч бойцов и 900 танков и БТР. Не стоит забывать и о российских ПВО, полностью контролирующих украинское воздушное пространство. Однако ВСУ сейчас насчитывают более 250 тысяч солдат и ещё миллион можно призвать из резерва. Да и с техникой особой нехватки нет (если, конечно сравнивать только с ВС ЛДНР).
Проблема Украины в преддверии войны, по мнению Гая, в том, что её верховный главнокомандующий до смерти перепуган. Свой страх он ярко продемонстрировал всей стране во время последнего визита на передовую. Вместо того, чтобы приободрить военных, Зеленский что-то неуверенно мямлил и заикался. Его ближайшее окружение такое же, как и вся партия «слуг», впрочем.
Можно не сомневаться, что даже незначительное наступление армии ЛДНР вызовет в Киеве панику. Депутатов в Раду будет не загнать, чтобы они всеобщую мобилизацию утвердили. А первый ракетный удар России посеет такую панику, что вся украинская элита просто сбежит из страны. Армия соответственно потеряет управление и просто развалится. Российским войскам даже заходить на украинскую территорию не надо. Зеленский наглядно показал, что для нейтрализации ВСУ и всей украинской верхушки РФ хватит одного залпа.
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