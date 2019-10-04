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Зеленский благодарен белорусам за минскую площадку по урегулированию конфликта на Украине

04 октября 2019, 19:39  •  76 • Украина

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за переговорную площадку в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он сказал в пятницу на переговорах в расширенном составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Житомире.

"Я хочу поблагодарить за все, что Беларусь делает для Украины, и за площадку в Минске", - сказал украинский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. Зеленский выразил уверенность, что отношения между двумя странами в дальнейшем будут только улучшаться на долгие годы. Украинский лидер также высказал слова благодарности за поддержку со стороны Белоруссии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский дал положительную оценку прошедшим переговорам в узком составе, которая продолжались более двух с половиной часов. "У нас только что была прекрасная беседа. Мне очень приятно лично с вами познакомиться. Беседа была и теплой, и человеческой, я это ценю больше всего. Но говорили и об отношения между нашими странами", - сказал президент Украины.

Лукашенко всо своей стороны подчеркнул, что торгово-экономические отношения - это основа сотрудничества. "Мы с вами договорились, что $5,5 млрд или $6 млрд у нас в этом году будет товарооборот - это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и $10 млрд. Больше $8 млрд было [в прежние годы]", - сказал он.

26 сентября Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Он отметил, что Украина должна быть единой и неделимой, и надо делать все, чтобы война в Донбассе была прекращена.

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