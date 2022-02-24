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Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники

24 февраля 2022, 03:20  •  98 • Политика
В Кремле подтвердили информацию о том, что ДНР и ЛНР запросили военную помощь. Между тем источники настаивают, что Зеленский мог бежать с Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сегодня сделала специальное заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский пока не был эвакуирован с Украины. Таким образом она прокомментировала сведения источников о подготовке побега.
Я не стану раскрывать детали наших переговоров и контактов, затрагивающих вопросы безопасности, - сказала Псаки. - Президент Украины остаётся в Киеве и продолжает руководить своей страной.
В то же время в Кремле ближе к полуночи подтвердили, что Донбасс запросил военную помощь, лидеры республик написали обращение к президенту России Владимиру Путину.
Дальше ещё интереснее. Источники сообщили, что ВКС России подняли в воздух звено Ил-22ПП (постановщик помех и попутной разведки), способных вести радиоэлектронное подавление любых целей, выводить из строя спутники, обеспечивающие навигацию и радиосвязь. Следующий пазл в этой цепочке - сообщения сайтов - контролёров авиации о том, что Ан-26 вылетел из Киева и, вероятно, на борту первые лица.
Кстати, работающие в Донбассе военные корреспонденты косвенно подтвердили сведения о том, что системы РЭБ действуют. В регионе пропала мобильная связь, о чём в том числе рассказал Семён Пегов.
Украина, добавим, запросила срочное заседание Совбеза ООН. Стало известно, что президент Владимир Зеленский готовит обращение к нации в связи с обострившейся ситуацией вокруг украинского кейса и трека большой войны. Пока это вся информация.

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