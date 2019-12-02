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Зеленский: без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на месте

02 декабря 2019, 20:09  •  127 • Украина

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта в Донбассе нужен, так как без него реального продвижения в этом вопросе не будет. Об этом в понедельник в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы знаете, без этого диалога [по Донбассу с Владимиром Путиным] можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке - ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось", - сказал глава государства в видео, обнародованном на его странице в Facebook.

Он подчеркнул, что "никакой измены" украинскому народу на ожидаемой встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря не будет, а уже сам факт встречи назвал "победой".

Зеленский попросил свой народ не верить политикам, которые критикуют будущие переговоры, и заверил, что дипломатию считает единственным путем решения конфликта. "Не верьте никому, войной никто никуда не может пойти, никто не хочет терять сотни тысяч людей. Только дипломатия", - подчеркнул Зеленский.

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