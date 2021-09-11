Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков

Известный украинский пропагандист - ведущий Дмитрий Гордон напрямую объяснил, почему встреча Зеленского с Путиным заведомо обречена на провал.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нечего представить на встрече с главой России. Так, без обиняков, выдал ведущий Дмитрий Гордон. По его словам, у украинского лидера нет за спиной ни мощной экономики, ни армии.

К тому же, заметил в телеэфире Гордон, сам лидер Незалежной не такой, как Эрдоган, он не сможет на равных говорить с президентом России.

По словам украинца, даже если встреча политиков всё же произойдёт, то Зеленский будет бессилен перед Путиным и вернётся в Киев ни с чем, передают "Дни.ру". У Москвы основательная повестка, пояснил Гордон.

Телеведущий полагает, что на переговорах Зеленский лишь в очередной раз услышит от лидера России, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. И поскольку сейчас Украина осталась без адекватной международной поддержки, то исход этой беседы для Незалежной очевиден, подытожил он.