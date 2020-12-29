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Зеленский берёт курс на войну: Эрдоган обещает ввязаться в войну на Донбассе

29 декабря 2020, 18:55  •  293 • Украина

Владимир Зеленский готовится к возобновлению военных действий на Донбассе. Он уже заявил о том, что Украина выходит из Минской группы, если соглашения не дадут результата в течение года. Красной линией в этой истории идет сотрудничество Украины с Турцией, которая, наигравшись в Карабахе, решила «помочь незалежной».

«Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать», — неожиданно резко заявил Зеленский.

Другими словами — украинский президент готов к разрешению конфликта военным способом. Причем при поддержке турецких «друзей». Разумеется, чтобы оправдать свои планы и методы, Зеленский начал еще более активно выставлять Россию агрессором. Даже заговорил о всеобщей мобилизации, если вдруг «Россия нападет».

По итогам встречи Зеленского и Эрдогана в Турции было выпущено совместное заявление двух президентов:

«Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины».

Судя по всему, Эрдоган хочет использовать Украину как транзитный коридор в Европу, который бы он мог реализовывать на своих условиях и торговать с выгодой для Турции. Это сродни рэкету, только в более масштабном и опасном виде.

Киев же пойдёт на всё, чтобы вернуть себе Донбасс любыми методами, и Зеленский доказал это своим высказыванием по поводу Минских соглашений.

Турки уже потренировались на Карабахе и готовы к дальнейшим «свершениям». К слову, Азербайджан нагнетал военное вторжение заранее. Вероятно, Украина пойдет по тому же пути, учитывая заявления Зеленского.

Удивительно, как Эрдогану удается работать по разным направлениям и везде вмешиваться в дела других государств, эскалируя их внутренние конфликты. В Ливии он поддерживает террористов ПНС, поставляя им вооружение и наемников в обход оружейного эмбарго ООН.

По этому поводу в Европе уже задумались над введением санкций против Турции. Если же турецкая сторона влезет в ДНР, это тоже может не понравиться Западу, учитывая, кто спонсирует Украину на военном поприще.

Военное решение донбасского конфликта — худшее, что может там случиться. Это обнулит всё достигнутое на минских встречах, трудом введенное прекращение огня, попытки урегулировать всё миром. Но Зеленский, несмотря на все его предвыборные обещания, не дублируя путь Порошенко, повторяет ошибки предшественника.

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