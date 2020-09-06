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Зеленский «бактериями и микробами» обозвал «соросят»

06 сентября 2020, 18:25  •  65 • Украина

На съезде своей партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский, выступая, оскорбительно назвал своих некоторых однопартийцев «бактериями и микробами».

«Да, некоторые люди забыли, как они сюда (в партию «Слуга народа» — ред.) попали и для чего. Они — микробы. Они — бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало. И они слабые. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И даже никто не вспомнит их имена», — дословно сказал Зеленский.

После этого во фракции начались разборки и выяснение. За президента вступился народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.

«Мне так надоело смотреть на этот цирк. Мы же рейтинг опускаем, потому что обманываем людей. Я здесь не отграничиваюсь от того, что мы напринимали. Я хочу, чтобы люди понимали, что во фракции "Слуга народа" есть альтернативная точка зрения. Тогда он (Зеленский – ред.) говорил о "соросятах", потому что потом в кулуарах он добавил, что обратился к "соросятам"», — пояснил Шевченко в эфире украинского телеканала.

Отметим, история с «микробами и бактериями» имела продолжение. Нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос, возмутившись высказыванием Зеленского, в ответ с трибуны ВР на следующий день заявил, что президент сам представляет из себя «пустое место в истории». После чего был исключен из фракции.

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