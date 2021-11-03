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Зеленский "загнал в угол" Байдена на саммите в Глазго - СМИ

03 ноября 2021, 23:20  •  133 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Главе Незалежной удалось пообщаться с коллегой
Украинский лидер Владимир Зеленский смог "загнать в угол" своего американского коллегу Джо Байдена. Такое мнение выразили журналисты британского таблоида Daily Mail, указав, что президент Незалежной смог выцепить главу Белого дома во время саммита по климату, который состоялся на днях в Глазго.
В публикации автор пояснил, что Зеленский смог поймать коллегу для разговора, хотя их встреча в публичном графике не была указана. Украинский лидер смог воспользоваться шансом еще во время официального приема, устроенного принцем Чарльзом.
При этом, указывает источник, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что встречи на высокопоставленном уровне на полях саммита оказались довольно резкими и носили, в основном, спонтанный характер. Министр написал на своей странице в социальных сетях, что диалоги организовывались крайне простым образом: можно было беспрепятственно "наткнуться" на условного председателя Европейского совета.
"Тут раз – сидит канцлер ФРГ, сели и поговорили. Сидишь, а к тебе уже приближается генсек НАТО", – выдал министр иностранных дел Украины в ходе онлайн-трансляции.
During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed.

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