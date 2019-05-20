|
Зеленский — самый миниатюрный из лидеров Украины
20 мая 2019, 22:09 • 10 • В России
Встречают по одежке, провожают по уму, а еще иногда встречают по росту — но это точно не про Владимира Зеленского, который ростом особым не вышел (на репетицию инаугурации в воскресенье приносили даже специальную подставку к подножию трибуны высотой примерно в 20 сантиметров), зато он точно самый подвижный и энергичный.
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
Рост самого молодого из шести президентов Украины 41-летнего Владимира Зеленского — от 168 (по данным светских изданий Украины) до 170 сантиметров (такую цифру он назвал в интервью Дмитрию Гордону).
Рост его предшественника, 53-летнего Петра Порошенко — от 184 до 186 см.
Рост четвертого президента Украины, 69-летнего Виктора Януковича — от 192 до 194 см.
Рост третьего главы незалежной, 65-летнего Виктора Ющенко — от 183 до 185 см.
Рост второго лидера самостийной, 81-летнего Леонида Кучмы — от 176 до 178 см.
Рост первого президента Украины, 85-летнего Леонида Кравчука — от 175 до 177 сантиметров.
Самый рослый из глав соседней страны — Янукович — оказался и самым «недолговечным», его свергли за год до завершения полномочий…
Для сравнения, рост президента США Дональда Трампа - 190 сантиметров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2019, 06:54
|
15 мая 2019, 00:54
|
18 мая 2019, 03:39
|
19 мая 2019, 21:54
|
16 мая 2019, 02:54
|
18 мая 2019, 01:54
|
16 мая 2019, 14:09