Зеленский – лидер антирейтинга

В период с 29 октября по 4 ноября среди жителей Украины компанией SOCIS был проведен социологический опрос с целью выявления уровня поддержки политиков населением страны.К опросу привдекались жители Украины старше 18 лет, за исключением Донецкой и луганской областей, а также Крыма. Всего было опрошено 2000 человек.Результаты опроса показали, в первую очередь, стремительный рост антирейтингов Владимира Зеленского.Опрос показал, что почти треть населения (29,3%) ни при каких обстоятельствах вновь не проголосуют за действующего президента. При этом 56% опрошенных высказались против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. За такую возможность высказалось чуть менее 26% опрошенных. Около 17% ответа не дали, либо заявили что до выборов еще далеко.18,8% опрошенных считают, что Зеленский управляет страной лучше, чем Порошенко. 43% заявили, что не видят разницы. При этом 32,4% выразили мнение, что при Порошенко было лучше.Так называемую деолигархизацию почти половина опрошенных назвала популизмом, при этом около 14% уверены, что это попытка Зеленского осуществить передел и обагатиться. И только 10,8% верят, что это шаг к успешному будущему страны.Исследование проведено методом телефонного интервью с использованием планшетов. Погрешность таких опросв составляет +/- 2,4%.По результатам опроса Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков.До очередных выборов осталось полтора года и президенту есть над чем задуматься.