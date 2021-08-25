Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

Зеленским манипулируют? В новом решении увидели пугающую глупость

25 августа 2021, 01:25  •  46 • Политика
"Покушение" президента Украины Владимира Зеленского на День Крещения Руси назвали пугающей глупостью. Эксперты не исключают, что украинским лидером просто манипулируют.
Такое мнение высказал президент Международной организации "Святые Лавры Руси Православной" Владимир Березовский, комментируя решение Зеленского поставить празднование Дня украинской государственности на 28 июля, когда принято отмечать День Крещения Руси. Таким образом, президент Украины фактически объявил Крещение Руси началом украинского государства, хотя как самостоятельное государство Украина появится лишь в 1991 году.
В разговоре с Царьградом Березовский отметил, что День Крещения Руси должен объединять славянские народы, которые жили и развивались под единой верой. Однако украинские власти, напротив, пытаются возводить стены вместо мостов.
Это такая глупость. Испохабить такой праздник Святой Руси. Мы его празднуем, белорусы, украинцы, сербы и другие славянские народы. И это нужно оставить в таком виде, даже, наоборот, сделать этот праздник всеобщим, всенародным. А тут День Украины,
- заявил собеседник телеканала.
Березовский не исключил, что инициатива объявить День украинской государственности в День Крещения Руси исходит не от самого Зеленского, а от его окружения. Их главная цель - окончательно разделить Православие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





46
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 23:35
"Если по-простецки - спалили контору": Эксперт об "угоне" украинского самолёта в Афганистане
24 августа 2021, 23:35
Венгрия снова насмехается над Украиной: Страна готова заключить 15-летний договор с "Газпромом"
24 августа 2021, 23:35
Украина нарушила Конституцию, отпраздновав "независимость" вместе с НАТО - политик
24 августа 2021, 23:35
Топ-менеджеров Роскосмоса проверяют на лживость: Рогозин раскрыл результаты
24 августа 2021, 23:35
Порошенко назвал Зеленского виновным в нападении на него с зеленкой
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 23:35
"Если по-простецки - спалили контору": Эксперт об "угоне" украинс...
24 августа 2021, 23:35
Венгрия снова насмехается над Украиной: Страна готова заключить 15-летний договор с &...
24 августа 2021, 23:35
Украина нарушила Конституцию, отпраздновав "независимость" вместе с НАТО - ...
24 августа 2021, 23:35
Топ-менеджеров Роскосмоса проверяют на лживость: Рогозин раскрыл результаты
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
22 августа 2021, 15:40
Чемпионка ОИ отказалась от гражданства Украины: "Спасибо"
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.