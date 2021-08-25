Зеленским манипулируют? В новом решении увидели пугающую глупость

"Покушение" президента Украины Владимира Зеленского на День Крещения Руси назвали пугающей глупостью. Эксперты не исключают, что украинским лидером просто манипулируют.

Такое мнение высказал президент Международной организации "Святые Лавры Руси Православной" Владимир Березовский, комментируя решение Зеленского поставить празднование Дня украинской государственности на 28 июля, когда принято отмечать День Крещения Руси. Таким образом, президент Украины фактически объявил Крещение Руси началом украинского государства, хотя как самостоятельное государство Украина появится лишь в 1991 году.

В разговоре с Царьградом Березовский отметил, что День Крещения Руси должен объединять славянские народы, которые жили и развивались под единой верой. Однако украинские власти, напротив, пытаются возводить стены вместо мостов.

Это такая глупость. Испохабить такой праздник Святой Руси. Мы его празднуем, белорусы, украинцы, сербы и другие славянские народы. И это нужно оставить в таком виде, даже, наоборот, сделать этот праздник всеобщим, всенародным. А тут День Украины,

- заявил собеседник телеканала.

Березовский не исключил, что инициатива объявить День украинской государственности в День Крещения Руси исходит не от самого Зеленского, а от его окружения. Их главная цель - окончательно разделить Православие.