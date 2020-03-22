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#Зе_END!: Ярош призвал к свержению «Зелёной власти»

22 марта 2020, 18:35  •  186 • Украина


Основатель «Правого сектора», лидер «Украинской добровольческой армии», экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош призвал к свержению «зелёного недоразумения» Владимира Зеленского.

Как написал радикал на своей странице в Facebook, чем дальше Зеленский будет у власти, тем меньше у Украины шансов победить в войне – как против коронавируса, так и против России.

«Украинская добровольческая армия» не занимается партийной политикой. Мы помогали и помогаем отстаивать независимость и соборность нашего государства, шесть лет воюя против агрессии извечного врага – России.

Но, когда в тылу, на высших государственных уровнях происходит невесть что, я решил высказать свою позицию. Здесь не о партиях, а о Государстве! Во время большой беды люди должны объединяться и преодолевать её вместе. Как испокон веков говорили в Украине: «Вместе и батьку легче бить…».

В ситуации с пандемией, наш народ должна объединять высшая государственная власть. Но, вместо объединения украинцев в борьбе с коронавирусной и кремлевской заразой, мы видим супер-дилетантство, полный непрофессионализм, глупость, лживость, капитулянтство, дебильную кадровую политику, антинациональные и антигосударственные провокации, возрождение полной власти компрадорской олигархии и тому подобное … и каждодневный бессодержательный пиар-пиар-пиар», – написал Ярош.

По его словам, не прошло и года, как Зеленский стал президентом, а «его выступления без рвотного рефлекса уже смотреть невозможно».

«Бездарность с наполеоновским комплексом управляет нашим государством – теперь это свершившийся факт. И, чем дольше это «зеленое» недоразумение будет у власти, тем меньше шансов у нас, украинцев, победить в войне как против коронавируса, так и против московской империи …

Вывод однозначен: «Зелёная власть» должна уйти. Чем быстрее, тем лучше для Украины. # Зе_END!» – добавил националист.

Кроме того, в постскриптуме Ярош фактически призвал к государственному перевороту:

«P.S. Алгоритм действий прост и проверен, конституционный и мирный: государственные политические партии, общественные организации, активисты объединяются под флагом Национальной идеи – идеи государственности украинской нации предлагают обществу концепцию и конкретную программу построения государства, персонализированную правительственную команду, и путем акций гражданского неповиновения и прямого действия меняют власть. И главное, берут на себя ответственность!

Чтобы снова не было так, как всегда: одни рискуют всем – жизнью, здоровьем, свободой, а другие приходят к власти и паразитируют на поте и крови украинцев».

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