Зе-сутенёры: Киев вымогает у стран ЕС деньги за каждую партию заробитчан

Так откровенно рабскую силу никто в мире сейчас не продает, как это делает Украина, торгуясь с Западом по поводу судьбы заробитчан.Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов.«Как относятся к своему народу украинские власти, когда рассуждают, пускать заробитчан – не пускать, сторговать или нет. Я так и вижу этот диалог. Разумков говорит, перефразируя известный анекдот, что вот, смотрите, заводы приватизировали, землицу продали, пора бы уже и о людях подумать. И тут ему Шмыгаль какой-нибудь говорит: да, душ по сто на человека.По сути, к ним относятся, как к крепостным каким-то, как к рабам! И решают, Зеленский говорит: вот они вернулись, начинаем большую стройку, Шмыгаль тут же говорит: будем платить по 600-700 долларов, и они не захотят уехать на какую-то тысячу в Польшу. Потом выясняется – и 600-700 нету, есть 200-300. Возникает вопрос, работы же им никто на Украине не даёт за 200-300 долларов, но и туда не выпускают, потому что надо поторговаться», – отметил Корнилов.В качестве примера он привёл опубликованный пресс-релиз переговоров польского президента с президентом Украины.«Зеленский как обычно, в общих словах, у Дуды есть пункт в сообщениях пресс-службы. В том числе обсуждали завоз украинских заробитчан. Зеленский решил, как обычно, умолчать об этом пунктике. То есть, человек прямо торгуется с другими странами по поводу того, за сколько продать своих рабов, которые едут на дешёвые работы куда-нибудь в Скандинавию, Польшу или ещё куда-то», – рассказал эксперт.«Но быстрее всех сориентировались таможенники. – отметил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. – Из Польши в Украину – 300, а из Украины в Польшу – 2 тысячи гривен, чтобы проехать эти триста метров в условиях карантина».«Вот в этом всё лицемерие постоянно. По сути, приходит всё к тому, что на майдане орали: революция, безвиз, чтобы теперь торговать своими гражданами», – добавил Корнилов.