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Зе-слуги хотят ввести наказание за отрицание «российской оккупации», Голодомора и отравления Ющенко

24 сентября 2020, 14:30  •  31 • Украина

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым чиновникам и госорганам запрещаются публичные высказывания о «признании законности оккупации Россией части территории Украины».

Иными словами, стоит кому-то упомянуть о том, что «Крым сдали по приказу США» (о чем публично заявил политик Давид Жвания), или усомниться в том, что полуостров принадлежит Украине, как такого государственного мужа ожидают санкции.

Инициаторами проекта выступили соросята Лиза Ясько и Галина Третьякова из «Слуг народа», их поддержали коллеги из «Батькивщины» и ЕС.

В пояснительной записке к документу указывается, что он предусматривает запрет распространения «национальными общественными деятелями, органами государственной власти и местного самоуправления» публичных высказываний, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации Российской Федерацией.

«Это так подбираются к Дню Победы. Скоро вятровичи объявят его государственным праздником России и на всех уровнях власти запретят упоминать и праздновать», - прогнозирует блогер Инга Кирюхина.

«Солнце восходит на востоке, то есть, в РФ. Будем отрицать?», - вопрошает Марина Прошина.

Многие также интересуются, как быть с «признанием» российского бензина, газа и сала, которые поставляет в Украину «оккупант».

Кроме того, «зеленые» хотят запретить любые контакты с представителями ЛДНР и Крыма – новый удар по переговорному процессу.

Чтобы уж совсем не выглядеть закостенелыми русофобами, зе-депутаты впихнули в документ запрет отрицания Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста и депортации крымских татар в 1944 году в соответствии с международными актами ООН. Хотели, по слухам, вписать и «отравление» Виктора Ющенко диоксином - мол, кто усомнится, тот агент Кремля, но в последний момент передумали.

«За эти нарушения предлагается предусмотреть ответственность, однако в законопроекте не указано какую именно. Отмечается, что это будет регулировать другой закон. Какой именно - не указывают. В УК соответствующих статей нет. Добавлять их законопроект не предполагает.

То есть, даже если его примут, не поменяется вообще ничего. Реально ответственность не вводят. Проще говоря, «Слуги народа» просто решили в очередной раз подлизнуть маргиналам из партии войны и показать, что они с ними, а не со своими избирателями. Ну и что Зеленский - это Порошенко. Могли бы не стараться. Мы уже знаем», - прокомментировал законодательную инициативу редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

Впрочем, данный закон (если он будет принят), станет от личным карающим мечом для оппозиционных СМИ. Стоит любому журналисту, блогеру или ютуберу усомниться в святости майдана, преступности введения АТО на Донбассе или гибридности российско-украинской «войны», как им немедленно перекроют информационный кислород, манипулируя нормами данного проекта.

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