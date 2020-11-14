Зе-режим прекращает рядится в овечью шкуру и начинает войну

Нынешнее обострение ситуации в Донбассе связано с окончанием местных выборов на Украине, а также с попыткой Киева отвлечь граждан от реальных проблем.Об этом говорят опрошенные «Известиями» киевские политические эксперты.«Жители юго-восточных регионов Украины называют завершение войны ключевой задачей. Соответственно, до выборов власти демонстрировали стремление к миру. А теперь такая необходимость отпала», — сказал изданию глава информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.Он добавляет, что реально команда президента Владимира Зеленского продолжает политику Петра Порошенко, а также обращает внимание, что представители украинского националистического лагеря вдохновились событиями в Карабахе.«Но сравнивать Карабах и Донбасс сложно. Украинская армия не в тех кондициях, чтобы захватить непризнанные республики. Думаю, Донбасс ждет новое обострение, но без большой войны. Конфликт продолжит тлеть», — считает эксперт.В свою очередь политолог Александр Семченко говорит, что украинские власти пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.«Перед украинским правительством стоит масса задач. Например, только в первом чтении принят бюджет, упал уровень промышленного производства, рухнули доходы граждан. Масса претензий по поводу использования коронавирусных денег. Но вместо реальной работы чиновники только имитируют бурную деятельность. Вбрасывают конфликтные инициативы, провоцируют разрастание гражданской напряженности. Делается всё, чтобы люди не задавали неудобных вопросов», — считает Семченко.