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Зе на русском языке рассказал, что запретил телеканалы, чтобы не лгали про тарифный геноцид

06 февраля 2021, 07:50  •  416 • Украина

Зеленский записал длинный, 16-минутный влог на русском языке. В нем он объяснил, почему закрыл три оппозиционных телеканала.

Президент начал с цитаты Булгакова: "Не читайте перед обедом советских газет". Далее он решил "дополнить классика": "Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, если не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни".

Далее Зе объяснил, почему он говорит по-русски. Он заявил, что на этом языке говорят много украинцев, в том числе военных, поэтому "мы этот язык никому не позволим приватизировать и не подарим".

При этом он тут же попросил прощения, что говорит на негосударственном языке.

Зеленский начал опровергать фейки, что в Украине запрещают книги Булкагова (чего, правда, никто не говорил - речь шла о запрете на ввоз). Затем он показал купленные в Киеве книги Булгакова и Акунина российского издательства (интересно, где. не в "уголке антисемита", где только книги о бандерошухевичах встретишь, антисемитскую литературу, да произведения Гитлера и Юнгера?) . Говоря, что разговоры о запрете - "наглая, циничная и опасная ложь".

Так президент подвел тему к запрету телеканалов.

"Мог ли кто-то представить, что я, человек, проработавший 20 лет на телевидении, введу решение против трех телеканалов?... Если при всем этом я принял такое решение, значит были весомые, железобетонные причины", - объяснил президент. Не уточнив, какие причины.

Но намекнул на то, что подсанкционный депутат Козак поддерживал связи с неподконтрольными территориями. Но фамилии его не произнес, заявляя о неких "людях". "Значит, страна будет с ними бороться. И это тоже норм".

При этом, Зе сказал, что данные СБУ о причинах в силу секретности не могут быть оглашены.

"Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которая вас зомбировала. Говоря, что власть забрала у них землю. Говоря, что власть устроила тарифный геноцид", - объяснил президент.

Он напомнил, что решение о запрете каналов поддержано США и Евросоюзом.

Далее Зеленский начал полемизировать с Порошенко, который говорил, что это он первым пытался ввести эти санкции. Президент поинтересовался, почему он этого не сделал.

Коротко суть 16-минутного обращения здесь

Мразь, одним словом.

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