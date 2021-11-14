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Зе-команда может повторить керченский бросок Порошенко

14 ноября 2021, 04:25  •  45 • Украина

Киев готовит очередную провокацию на границах нашей страны, которая, по его расчетам, может помочь ему выбраться из той западни, в которую он угодил благодаря предложению крупнейшей фракции в немецком Бундестаге – СДПГ, разместить на территории Украины беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе.

Хотя на Украине нашлись и те, кто с энтузиазмом воспринял это предложение, прикидывая, как можно на этом неплохо подзаработать (например, депутат ВРУ Виктория Гриб уже заявила о необходимости «торговаться с ЕС по этому вопросу»), руководство страны выступило категорически против, понимая, что согласие на принятие мигрантов способно спровоцировать такой политический кризис, из которого ему уже не выбраться.


Но и просто «послать» немецких парламентариев, как это сделал секретарь СНБО Данилов – не решение вопроса, который усугубляется тем, что предложение депутатов Бундестага очевидно понравилось многим в Европе. Что не удивительно, решить возникшие серьезные проблемы за счет «почти русских» (как воспринимают украинцев на Западе), что может быть более привлекательным для европейских политиков? И число сторонников этого решения множится с каждой минутой.

И «послать» их всех Киев, конечно, не может, поскольку вскоре это будет равнозначно разрыву отношений с ЕС. Но и принять мигрантов совершенно невозможно. Опыт с размещением афганских беженцев спровоцировал грандиозный скандал, последствия которого до сих пор аукаются властям.

И для того, чтобы выбраться из того тупика, в который загнали киевский режим его западные «друзья», ему придется пойти на «ассиметричные» действия, а именно – попытаться в очередной раз выставить себя «жертвой агрессии», которую «грузить» мигрантами будет просто не прилично.

Ради этого Зе-команда вполне может пойти на интенсификацию боевых действий в Донбассе. Казалось бы, это самый простой и логичный вариант. Однако здесь есть немалая опасность того, что ситуация выйдет из-под контроля, чего в Киеве, где хорошо помнят слова российского президента о том, что новые широкомасштабные действия в Донбассе станут концом украинской государственности, совсем не хотят.


По всей видимости, украинские власти используют другой, более «безопасный» и уже испытанный вариант провокации. Украинский кабмин неожиданно принял решение о передислокации малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а также морского буксира «Корец» из Одессы и Николаева в Бердянск.

Конечно, нельзя исключать того, что эти украинские катера будут переброшены в порт на Азовском море наземным транспортом – их габариты вполне это позволяют. Но в этом случае не совсем понятно, почему для принятия такого, казалось бы, рядового решения, надо собирать целый кабмин. Тем более, столь экстренно.

Кроме того, с чисто военной точки зрения, увеличение числа украинских военных катеров в акватории Азовского моря, являющегося практически внутренним морем России и находящегося под нашим полным контролем, едва ли целесообразно. Впрочем, и сама боевая ценность катеров типа «Гюрза-М», по мнению специалистов, весьма сомнительна.

Однако во всех этих действиях обнаруживается логика, если Зеленский попытается повторить «финт» своего предшественника. Напомним, что три года назад, 25 ноября два украинских бронекатера и буксир попытались осуществить прорыв через Керченский пролив, являющийся территориальными водами РФ, и были задержаны и нейтрализованы российскими пограничниками. По мнению ряда экспертов, эта провокация была организована Петром Порошенко, чтобы получить дополнительную поддержку Запада, а также иметь основание для введения режима ЧП с целью отмены или отсрочки выборов, которые он не рассчитывал выиграть.

У Зеленского мотивация иная, с помощью этого эпигонства он может попытаться отвести от себя проблему мигрантов с белорусско-польской границы, которая сегодня ставит его в тупик. Тем более, что это едва ли приведет к вооруженному конфликту с Россией.

Хотя и в случае повторения истории трехлетней давности ему, скорее всего, не избежать критики своих оппонентов, она не идет ни в какое сравнение с тем, что вызвало бы согласие на принятие беженцев. Тем более, что приятным дополнением к этому станет возможность заработать имидж «борца за свободу судоходства» у западных хозяев.

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