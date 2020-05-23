Зе-команда имеет честь рассмешить

«МНЕ В СОРТИР ПО ДЕЛУ СРОЧНО»

Стали известны новые пикантные подробности пресс-конференции Зеленского по случаю годовщины инаугурации, прошедшей в эстетике американских похорон (расставленные на зеленой лужайке стулья с приглашенными и выступающий перед ними пастор) или американской же церемонии бракосочетания в сельского типа городке.

Президент Владимир Зеленский, как пишет «Политнавигатор», прервал свои ответы на вопросы, чтобы отпроситься у присутствующих в «кустики».

- Как я говорил, я человек, потому, я как человек хотел бы сделать минутную паузу, если можно. Если можно, я просто человек, - несколько бессвязно обратился он к окружающим. - Если вы меня не отпустите, я не смогу сфокусироваться. Можно, да? Очень быстро. А где тут ближайший?

Понятно, что вряд ли в таком возрасте Зеленский страдает недержанием. И любого лидера всегда готовят к подобным мероприятиям, вплоть до специальной диеты в день выступления. В конце концов, можно придумать какое-то стоп-слово для своих помощников, которые под благовидным предлогом уведут главу государства на «важный телефонный разговор» или предусмотреть перерыв для всех. Но нет! Зеленский публично пошел именно этим путем, скорее всего, чтобы показать себя «своим парнем». В стилистике «95 квартала».

Можете себе представить или припомнить, чтобы тот же «дорогой Леонид Ильич», уже в то время, когда не мог выговорить «социалистические страны», зачитывая доклад с трибуны на съезде партии, вдруг прервался и сказал: «А теперь, дорогие товарищи, я схожу в туалет, а потом продолжу». Вот и я тоже.

Понятно, что вряд ли в таком возрасте Зеленский страдает недержанием.Фото: REUTERS

У ЗЕЛЕНСКОГО «РАСКОРОНОВАЛИ» ЕЛИЗАВЕТУ II

Традиционное ежегодное празднование на Украине Дня вышиванки и в этом году в очередной раз не обошлось без казусов. На сайте украинского президента появилось сообщение, что Зеленский и его супруга, первая леди Украины отправили в качестве символических подарков праздничные вышиванки мировым лидерам.

- Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран, - говорилось в сообщении.

Вот только у Канады нет никакого президента. Формально главой этого государства является королева Великобритании Елизавета II. Кроме Великобритании и Канады, она является действующим монархом еще в целом ряде государств - Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке. Страшно подумать, сколько вышиванок она могла получить и когда закончит их мерить. Или же в Канаде вышиванку получил все же премьер Джастин Трюдо?

Неловко получилось и с «первой леди» в Германии. Хотя официально в Германии есть президент, «первой леди» там традиционно считается супруга Федерального канцлера. Которым сейчас является Ангела Меркель. Получается, что «первой леди» Германии в Киеве назвали ее мужа. Тоже неловко как-то получается.

Немудрено, что через какое-то время сообщение на сайте было подкорректировано, из него убрали упоминание о первых леди, а президентов заменили на лидеров. Все-таки Трюдо.

Ждем новых поводов для удивления и смеха от Зе-команды, и во главе государства свято блюдущей традиции «95-го квартала».