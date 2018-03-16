Здравоохранение, демография и налоги: Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию

Владимир Путин утвердил список поручений на основе послания Федеральному собранию. От президентской администрации он, в частности, потребовал подготовить указ о национальной стратегии развития страны до 2024 года, а от правительства России — внести в законодательство страны ряд изменений. Такие меры необходимы для повышения уровня жизни граждан, развития экономики, улучшения здравоохранения и образования, а также усиления темпов роста экономики. Какие ещё задачи были поставлены главой государства и как их планируется решать — в материале RT.

Для администрации президента и правительства России сформирован список поручений по реализации послания Федеральному собранию. Перечень утвердил Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Так, администрация должна будет заняться разработкой указа о национальных целях развития России до 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен глава аппарата президента Антон Вайно, который должен будет представить документ не позднее 15 апреля нынешнего года.

Среди пунктов, перечисленных в списке, — демография, здравоохранение, малый бизнес, уровень жизни граждан, экология, повышение пенсий и снижение уровня бедности, а также вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и «обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

Национальная стратегия

Как отметил помощник президента Андрей Белоусов, нынешний список гораздо масштабнее майских указов Путина. По его словам, по ключевым направлениям послания главы государства будут созданы десять нацпроектов или программ.

«Задачи, которые стоят в нынешнем послании, более масштабны, чем в указах 2012 года… Совершенно меняется механизм работы министерств — министры становятся ключевыми фигурами, ответственными за реализацию этих программ. Ответственность будет персональная», — цитирует ТАСС Белоусова.

Он также отметил, что самыми затратными по реализации целями станут повышение уровня здравоохранения и развитие инфраструктуры.

«Основные, самые ёмкие получатели — это здравоохранение и инфраструктура. Просто в силу того, что они самые капиталоёмкие», — сказал помощник президента.

Свободная экономика

Эксперты отмечают, что для поставленных президентом задач, особенно в области темпов экономики, стоит начать снимать существующие в России ограничения с различных сфер.

«При той структуре экономики, которую мы сейчас имеем, мы не можем расти больше, чем на 2% в год. По текущему валютному курсу мы делим 10—12 место. Поэтому для того, чтобы нам расти выше, чем мировая экономика, нам нужно иметь годовые темпы роста не менее 3,5%, а лучше около 4%. Это минимальные условия», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Достигнуть этого возможно при развитии ряда сфер и улучшении условий в них. В частности, по его словам, речь идёт о создании новых рабочих мест, чтобы производительность труда имела шанс на рост не менее 5% в год, как о том говорил президент.

«А это, естественно, новый инвестиционный климат, это стабильные и абсолютно прозрачные налоговые условия на ближайший шестилетний цикл. Это необходимое условие наращивания несырьевого энергетического экспорта. Для этого нам нужно кардинально перестроить работу на таможне, потому что сейчас по условиям международной торговли мы на 100-м месте в мире. И кроме того, это увеличение доли малого и среднего бизнеса. Это снижение теневого сектора экономики. Сейчас у нас около 20%, поэтому нам нужно снижать хотя бы до 10—15%», — пояснил Масленников.

Он также считает, что необходимо снижать долю государства во внутреннем продукте и перестраивать структуру бюджетных расходов.

Изменения в законодательстве

Наравне с аппаратом президента указания получило и правительство РФ. Так, до 15 июля 2018 правительству предстоит обеспечить внесение в законодательство ряда изменений. Они должны будут коснуться механизмов оказания социальной помощи населению, а также порядка определения кадастровой стоимости недвижимости и расчёта налога на имущество физических лиц. В частности, отмечается, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную.

Эксперты считают, что одной из проблем урегулирования кадастровой оценки является существующий налог на продажу собственности.

«Проблема оказалась в том, что сегодня реальные цены — это цены сделок. Они неизвестны никому, кроме тех, кто на этом рынке работает. Поэтому собрать её для нужд налогообложения проблема. Ведь всё это дело сдерживается, на мой взгляд, ненужным и несправедливым налогом, который гласит, что в случае продажи объекта недвижимости, находившегося в собственности менее пяти лет, по цене выше миллиона возникает необходимость уплаты налога. Соответственно, население на это отвечает тем, что продолжает попытки скрывать реальные рыночные цены сделок, а коль скоро это происходит, то как-либо агрегировать эту информацию не получается», — пояснил RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Сложность выполнения задачи по урегулированию кадастровой стоимости отметил помощник президента. По его мнению, в случае невозможности решить этот вопрос в течение весенней сессии следует заморозить те коэффициенты, которые понижают начисление налогов.

«Сегодня в Налоговом кодексе предусмотрена шкала, она должна за несколько лет дорасти до единицы, пока она 0,2 составляет от того налога, который нужно платить с кадастровой стоимости. Надо будет заморозить тогда и решать этот вопрос», — заявил Белоусов.

Ставки вниз

Помимо этого, как отметил Андрей Белоусов, проработан будет вопрос и об ипотечной ставке. В частности, для молодых семей с детьми её будут стремиться снизить до 7% годовых. Об этом же говорил Владимир Путин в послании, обозначив срок в шесть лет.

«Ставка будет ниже. Это позволит для подавляющего большинства семей, по крайней мере более 50%, решать свои жилищные проблемы», — заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что добиться этого можно при создании механизма дополнительного субсидирования процентной ставки для отдельных категорий населения. Таким образом, добавил помощник президента, не менее двух миллионов семей в год к 2024 году смогут получить возможность улучшить свои жилищные условия за счёт ипотеки.

Налоги в проработке

Что касается налогов, то их проработка должна быть проведена в течение апреля — мая, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«По налогам ясность будет чуть позже, по совокупным налоговым решениям. Мы предварительно обсуждали между теми, кто в Государственной думе отвечает за эти вопросы, и в правительстве, и в администрации президента… Окончательно мы соберёмся, наверное, у президента через несколько недель, для того чтобы поставить точку и уже начинать формальные процедуры с парламентом», — цитирует ТАСС Шувалова.

В частности, отметил он, отдельную главу в Налоговом кодексе займут вопросы уплаты части обязательных неналоговых платежей, которые больше всего волнуют бизнес.

«Это по совокупности, наверное, больше 80% платежей, которые заботят представителей бизнеса. И предложение Минфина — чтобы весь порядок взимания этих платежей и ответственность, всё это было предусмотрено в Налоговом кодексе РФ как специальная глава», — сказал первый вице-премьер.