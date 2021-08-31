Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Главная / Политика

Здоровье словаков стало заложником политики властей из-за вакцинации "Спутником V"

31 августа 2021, 20:35  •  83 • Политика
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва ждет от Братиславы, когда там закончится период "неуклюжего" политического лавирования
Вопросы здравоохранения, в частности, в Словакии, "становятся заложниками внутриполитической борьбы". Об этом во вторник, 31 августа, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Так он прокомментировал RT информацию Российского фонда прямых инвестиций о том, что Словакия использовала всю вакцину "Спутник V", поставленную РФ в начале текущего года.
"Эта борьба характеризуется тем, что политические ориентиры разных сил ставятся выше вопросов благосостояния населения и применяются различного рода маневры", – сказал специалист.
Он напомнил, что в течение года внутри Республики отношение к нашей вакцине менялось несколько раз и в результате из-за этого на сегодня сложилась парадоксальная ситуация. По его словам, у населения "Спутник V" пользовался популярностью, был эффективен, зато ряд местных политиков высказывали в адрес России некие претензии.
"Эта двусмысленность словацких нынешних реалий говорит не в их пользу", – считает Оленченко.
Эксперт надеется на то, что "период неуклюжего политического маневрирования" со стороны Братиславы скоро закончится и она приступит к нормальным отношениям с Москвой.
Ранее сегодня стало известно, что Словакия использовала всю вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в начале 2021 года. В частности, российским препаратом привился вице-премьер и глава Минфина страны Игорь Матович, который и стал главный идеологом продвижения данного лекарства в Республике. Иногда даже при помощи неуместных шуток про Украину.
Из-за раздрая и несогласованности внутри словацкого правительства, в котором некоторые требовали сначала регистрации этого лекарства европейским регулятором, вакцинирование "Спутником V" началось лишь в начале июня. Это при том, что первые 200 тыс доз препарата поступили в Республику еще 1 марта.
По данным РИА "Новости, запись на вакцинацию была закрыта 30 июня, т.к. срок годности закупленного "Спутника V" заканчивается 31 августа.
В итоге, из пяти миллионов граждан страны первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн словаков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





83
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
31 августа 2021, 09:35
Россия трепещет от страха перед Польшей и Украиной - СМИ
31 августа 2021, 11:25
Вся сила русских в 62 пунктах: Опубликован секретный доклад ЦРУ о России
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут в...
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
30 августа 2021, 23:30
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибке президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.