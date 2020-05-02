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Здоровье Путина под максимальной охраной: В Кремле успокоили граждан

02 мая 2020, 17:10  •  67 • Политика
В Кремле успокоили граждан, заявив о том, что здоровье президента России Владимира Путина находится под максимальной охраной.
Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном из возможных уровней. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
Ранее стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин был госпитализирован после того как у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-2019. Сам политик якобы жаловался на высокую температуру.
Песков подчеркнул, что в нынешний сложный период здоровью Путина уделяется повышенное внимание.
"В том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - подчеркнул он.
Ранее в Кремле опровергли фейки о том, что Михаил Мишустин якобы покинет пост главы кабинета министров. Его временно замещает сейчас Андрей Белоусов.

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