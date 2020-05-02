Здоровье Путина под максимальной охраной: В Кремле успокоили граждан

Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном из возможных уровней. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин был госпитализирован после того как у него диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-2019. Сам политик якобы жаловался на высокую температуру.

Песков подчеркнул, что в нынешний сложный период здоровью Путина уделяется повышенное внимание.

"В том, что касается главы государства, охрана здоровья и так на максимальном уровне", - подчеркнул он.

Ранее в Кремле опровергли фейки о том, что Михаил Мишустин якобы покинет пост главы кабинета министров. Его временно замещает сейчас Андрей Белоусов.