Здоровье Путина озадачило украинскую разведку

В докладе службы внешней разведки Украины, вышедшем в формате "Белой книги" - информационного бюллетеня ведомства об угрозах национальной безопасности в 2021 году, - ожидаемо говорится о России. При этом рядом с заявлениями о "страшной" и "агрессивной" стране, которая вот-вот нападёт на "несчастную" Украину, также говорится и о президенте, который якобы себя чувствует всё хуже и готовится передать власть.

В докладе, в частности, указано, что в России начинается смена власти в связи с "очевидными проблемами со здоровьем у Путина".

"На фоне всё более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти", - цитирует издание "Страна" украинских разведчиков.

Стоит отметить, что в свете того, насколько Владимир Путин поразил Запад своим здоровьем и физической выносливостью, окунувшись на Крещение в ледяную прорубь, заявление украинской разведки выглядит скорее юмористическим.

Ранее британская Daily Mail опубликовала "шокирующий" репортаж из России под названием "Путин развеял слухи о его здоровье, окунувшись на Крещение в ледяную воду при минус 17". Читатели поспешили с язвительными комментариями: некоторые отметили, что российский лидер уже не в лучшей форме.

Так, кто-то на полном серьёзе решил блеснуть своими знаниями физики и "подловить" газету на вранье. Они уверены, что при температуре воздуха -17 градусов по Цельсию вода не может быть жидкой. "Путин что, купался во льду?" - съязвили комментаторы.

Впрочем, их сразу поставили на место, пояснив, что температура воздуха и температура воды - совсем не одно и то же, и даже при сильных морозах водоём не промерзает полностью.

При этом большая часть читателей восхитились тем, что президент при температуре минус 17 окунулся в прорубь. Они высказали уважение к мужеству российского лидера, сравнив его в том числе с Борисом Джонсоном - не в пользу последнего.

"В десять раз более крутой лидер, чем наш!" - написал один из комментаторов о Путине.