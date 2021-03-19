Здоровье от Путина пригодится: Байден трижды не мог подняться в самолёт - видео

Президент США Джо Байден трижды не мог подняться в самолёт. Он падал снова и снова, что попало на видео и уже разлетелось по сайтам и соцсетям. Так что здоровье от Путина точно пригодится американскому лидеру.

На пятницу, 19 марта, у лидера США был запланировал перелёт домой, в Делавэр. Но по трапу президентского самолёта Air Force One Джо Байден подняться смог далеко не с первого раза.

На видео хорошо заметно, как американский президент довольно бодро вступает на трап, начинает преодолевать ступени, но к середине пути что-то пошло не так. Глава государства оступился, продолжил путь, однако, сделав буквально шаг-другой, оступился вновь.

Правой рукой при этом он держался за поручень, левой касался пола, но устоять на ногах не смог. Третья попытка завершилась тем, что президент США оказался на коленях посреди трапа.

Байден всё же сумел подняться самостоятельно, отряхнулся, достиг платформы наверху, повернулся лицом к провожающим и помахал рукой. Эмоции на его лице прочитать невозможно, так как на главе Белого дома чёрная медицинская маска.

Joe Biden > Kılıçdaroğlu pic.twitter.com/Ek18Bda82M — Merve Erdem (@merverdem1453) March 19, 2021

По данным издания Associated Press, Байден летел домой, чтобы навестить внуков, 51-летнего сына Хантера, а также поговорить с женой о том, какие вещи следует перевезти в "другой дом" - в президентскую резиденцию в Вашингтоне.

Ранее в интервью Байден позволил себе дать крайне недипломатичную характеристику президенту России. На это Владимир Путин отреагировал спокойно и очень корректно. Он искренне пожелал 78-летнему американскому коллеге здоровья. Борьба с трапом ещё раз доказала, что здоровье от Путина пригодится Джо Байдену.