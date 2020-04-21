Здоровье Ким Чен Ына в опасности? СМИ гадают, американская разведка разбирается

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Да и на публике его не видели с 11 апреля.

Теперь СМИ гадают, что с "маршалом Кимом", а американская разведка, как сообщается, теперь изучает данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера. В частности, утверждается, что Ким Чен Ын якобы "находится в серьёзной опасности после операции".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Другой чиновник в беседе с журналистами посчитал, что опасения по поводу здоровья "маршала Кима", мол, заслуживают доверия, но тяжесть сложно оценить.

Известная своими инсинуациям о КНДР и её руководстве интернет-газета Daily NK тоже отличилась. Журналисты южнокорейского издания, не подкрепляя информацию официальными данными, сообщили, что 12 апреля Ким Чен Ыну якобы была проведена операция, связанная с сердечно-сосудистой системой. А всё, мол, из-за "чрезмерного курения, ожирения и переутомления". Сейчас же, пишут журналисты, "маршал Ким" проходит лечение на своей вилле.

Однако власти Республики Корея имеют иные данные. Высокопоставленный чиновник правительства, знакомый с ситуацией в Северной Корее, заметил в беседе с агентством Yonhap, что о каких-либо проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына не известно. А публикации в СМИ, где строят догадки о здоровье лидера КНДР, чиновник раскритиковал.