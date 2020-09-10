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Здоровье Байдена подорвали "русские хакеры"? России приписали новый вид "вмешательства" в выборы

10 сентября 2020, 00:20  •  108 • В мире
ABC News сообщило о новом виде "вмешательства" России в выборы президента США. В докладе Министерства внутренней безопасности США "русских хакеров" обвинили в том, что они распространяют дезинформацию по поводу болезни кандидата от демократов Джо Байдена.
Очередные громкие заявления из США о том, что Россия якобы "вмешивается" в американские выборы президента страны, уже и не удивляют. За последние четыре года Москву постоянно обвиняли во "вмешательстве", однако ни одного доказательства этому приведено не было.
Новое заявление удивляет самим видом "вмешательства". Если следовать логике Министерства внутренней безопасности США, то здоровье кандидата от демократов Джо Байдена подорвали "русские хакеры".
В докладе ведомства утверждается, что якобы именно Россия распространяет дезинформацию о плохом здоровье кандидата. Детали документа обнародовало ABC News.
Ранее сообщалось, что DHS не допустил публикации документа разведки, предупреждающего правоохранительные органы о российской схеме, направленной на продвижение "утверждений о плохом психическом здоровье" Байдена".
Впрочем, и утверждениями там пока и не пахло - одни домыслы, если учесть уже само предварительное название проекта документа: "Россия, вероятно, очернит здоровье кандидатов в США, чтобы повлиять на выборы 2020 года".
Но в минувший вторник была выпущена обновлённая версия документа, в которой, как отмечают СМИ, подробно описывается схема "российской операции" по подрыву доверия американцев к Байдену.
"Россия использует как скрытые прокси-сайты, так и открытые государственные СМИ, чтобы усилить эти обвинения, часто в сочетании с другими нарративами о злонамеренном влиянии, связанном с выборами, что согласуется с их тактикой 2016 года по подрыву деятельности бывшего кандидата в президенты", - отметили журналисты.

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