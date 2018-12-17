«Здесь спят на полу»: арестованный в Таиланде по запросу США россиянин рассказал о задержании и тюремных условиях

Россиянин Антон Богданов уже более двух недель находится в тюрьме Бангкока. Он был арестован в конце ноября по запросу властей США, которые подозревают мужчину в кибермошенничестве на сумму $1 млн. RT удалось пообщаться с Богдановым через его адвоката. Мужчина отрицает свою вину и отмечает, что даже не умеет программировать. Он также сообщил, что при задержании присутствовал агент ФБР, который пытался заставить его подписать согласие на допрос без юриста. Кроме того, россиянин рассказал, что вместе с ним в камере содержатся ещё около 50 человек.

Арестованный на прошлой неделе в Таиланде 33-летний россиянин Антон Богданов категорически отрицает свою причастность к вменяемой ему хакерской деятельности и краже американской госсобственности в размере $1 млн. Богданов, который смог ответить на вопросы RT через своего адвоката, подчеркнул, что не умеет программировать и никогда не владел никакими особенными навыками в сфере информационных технологий.

По словам Антона, в Москве он зарабатывал на жизнь автомобильными перевозками — мужчина более пяти лет владеет небольшой компанией такси с автопарком в четыре машины. Этот бизнес приносил Богданову около 100 тыс. рублей в месяц.

Родители Богданова Пётр и Галина рассказали RT, что заявления о миллионе долларов, якобы украденном их сыном, попросту абсурдны.

«Для нашей семьи это вообще очень смешно, потому что мы живём ниже среднего уровня. Какими миллионами он там ворочал? Это бред! Сам он вину не признаёт», - подчеркнула в разговоре с RT мать Богданова.

Антон Богданов рассказал RT, что особых сбережений у него действительно нет. По словам россиянина, он не владеет ни недвижимостью, ни счетами или вкладами. У него нет даже собственной машины. Его мать подтвердила, что сын продал авто незадолго до поездки в Таиланд.

© Фото из личного архива

Сначала в отпуск, потом под арест

Антона Богданова задержали в аэропорту Пхукета 28 ноября. В тот день он должен был покинуть Таиланд, где вместе со своей девушкой провёл 12 дней по туристической путёвке. С острова Богданов так и не улетел — когда мужчина стоял в очереди на посадку в самолёт, его по громкой связи вызвали в комнату для досмотров. Там россиянина ждали представители местной полиции и сотрудник Федерального бюро расследований США, сообщившие российскому туристу, что он арестован по подозрению в кибермошенничестве на сумму $1 млн.

Как рассказал Богданов RT, внезапный арест поверг его в шок. Эффектом неожиданности, по словам россиянина, пытался воспользоваться присутствовавший при задержании сотрудник американской спецслужбы.

«Представитель ФБР неоднократно пытался дать подписать бумагу, в которой было написано, что я соглашаюсь на допрос без адвоката. Естественно, я это не подписал», — рассказывает Антон.

После ареста Богданов первым делом связался с родителями. Сейчас Пётр Викторович и Галина Александровна Богдановы как могут поддерживают сына и пытаются собрать деньги на услуги адвоката. В беседе с RT мать Антона признала, что до инцидента в Таиланде они общались с сыном довольно редко, но знали, что у него проблемы со здоровьем. Елена утверждает, что в Таиланд её сын отправился на лечение.

«Это явно ошибка»

За 12 дней, проведённые на Пхукете, Антон Богданов и его девушка не заметили ничего необычного. Они проводили время в отеле, ни с кем не знакомились и не общались. По словам Богданова, никакой слежки за ними не было, либо он её не замечал.

Мужчина затруднился ответить на вопрос RT, чем его арест может быть полезен американским спецслужбам. Он отметил, что никогда не общался с американцами ни по личным, ни по рабочим вопросам.

«Это явно ошибка, будем бороться и доказывать (мою непричастность. — RT). — настаивает Антон. — Я абсолютно ни в чём не виновен».

4 декабря Богданову предъявили официальные обвинения и предложили добровольную экстрадицию в Соединённые Штаты. Однако россиянин отказался покидать Бангкок.

В обвинении говорится, что Богданов «взломал системы возврата подоходного налога в США, изменил маршруты и банковские данные в налоговых декларациях, чтобы возврат средств производился на счёт мошенника».

В посольстве РФ в Таиланде RT сообщили, что держат ситуацию на особом контроле.

По словам юриста Елены Фоминых, предоставляющей юридическую помощь Богданову, Антона обвиняют по трём статьям: мошенничество, хакерский взлом и кража госсобственности. Суммарное наказание по вменяемым Богданову статьям составляет до 20 лет тюрьмы.

Фоминых уточнила, что она не будет официальным представителем Богданова — в соответствии с местными законами, его интересы может представлять только гражданин Таиланда.

© Фото из личного архива

Нужна медпомощь

Сейчас Богданов находится в тюрьме Bangkok Remand Prison в камере 6 на 12 метров с 50 сокамерниками. Условия, по словам Антона, ужасные — люди спят прямо на полу.

Созваниваться с родственниками россиянину не дают, всё общение происходит через адвоката. В беседе с RT россиянин признался, что очень скучает по дочке. Мужчина разведён, его бывшая жена с ребёнком сейчас проживают в Москве.

Родители Богданова переживают за его здоровье — у него есть хронические заболевания системы пищеварения, проблемы с кровью и серьёзная травма ноги.

«У него проблемы со здоровьем, он жаловался. А в тюрьме врач кроме тайленола (парацетамола. — RT) ничего дать не может», — беспокоится Галина Богданова.

Сам Антон утверждает, что сейчас он больше всего нуждается в правовой поддержке российского государства и адекватной медицинской помощи.