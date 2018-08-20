"Здесь останется 10 миллионов человек". Украинский депутат едко прокомментировал идею отмены пассажирского сообщения с Россией

Народный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович высмеял инициативу о запрете автобусного и железнодорожного сообщения Украины с Россией. Приводим без купюр спич из его авторской программы на украинском телеканале 112:

ВЕСЬ ТРАНЗИТ В ОБХОД УКРАИНЫ

- 238 тысяч украинцев выехали на заработки в Россию по данным Госстата Украины за первые 6 месяцев этого года. Миллионы работают там. Десяток миллиардов (гривен - прим. «КП») потребляет страна от гастарбайтеров, и за счет этого хоть как-то держится на плаву. Закрыли они завтра сообщение с Россией - я сейчас вам в двух словах расскажу, что будет. Первое: потери по транзиту не просто будут составлять более 3,5 миллиардов (гривен - прим. «КП»), они ведь ограничат наши возможности. И так уже «Шелковый путь» ( точнее «Новый шелковый путь» - строящийся транспортный коридор по маршруту Китай-Россия-Германия - прим. «КП») и все другие пути пошли вокруг нас. И будет такая развивающаяся мировая экономика, а в центре Украина, через которую ничего не ходит.

40 ГРИВЕН ЗА ДОЛЛАР

Скажите пожалуйста: вы автобусное сообщение прервете - дальше что мы делать будем? У нас сегодня торговый оборот растет только с Россией. Думаю, после введения запрета гривна 40 (курс к доллару, сейчас 28 - прим. «КП») будет сразу. Потери от гастарбайтеров - вполовину. Господину Омеляну все равно. Он все время рассказывал, как он прокладывал к селу Бендеры дорогу, и у него сердце пело. Это вся его идеологическая подоплека нашего строительства. Вы видели сегодня дороги в Украине? Кто-нибудь посмотрел на них, идиотов, которые руководят дорожным строительством страны? Это был год дорог - уничтожили дороги полностью. Сейчас хуже ситуация: это год Украины - они Украину уничтожают полностью и до конца. И радуются этому и считают себя героями. Я не могу понять: они все любят Украину. Если ты кого-то любишь, ты хочешь чтобы этот человек жил лучше. Если вы любите Украину, а нам так плохо от вас, так, может, у вас что-то не то с любовью.

ЗАДАЧА - ДОБИТЬ СТРАНУ

Омеляну хорошо, не каждому такое падает, у него каждый раз жена уезжает в Америку и все время случайно, как он говорит, задерживается самолет, и она рожает там очередного ребенка. Теперь они все там американцы. Они все могут уехать туда с наших дорог, с нашими деньгами. А глава Автодора Новак получил прибавку в зарплате в 900 процентов. Теперь он получает 700 тысяч (гривен, примерно 1,7 млн рублей по нынешнему курсу - прим. «КП»). Скажите, мы долго будем идиотами? Мы долго будем терпеть вакханалию шизофреников над нами? Значит, у вас задача одна: добить страну, добиться чтобы здесь осталось 10-12 миллионов человек (по последним данным, население Украины сейчсас составляет чуть более 42 миллионов человек - прим. "КП".), превратить ее в агропромышленный комплекс с рабами для Запада - так это я давно вижу и все видят. Уже лучше бы вы так не любили страну, как вы любите.