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«Здесь нельзя ошибиться ни в чем»

14 февраля 2020, 04:39  •  59 • Политика
Всеобщее голосование о поправках в Конституцию пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным. Эту идею Владимир Путин поддержал на встрече с членами рабочей группы, отвечающими за подготовку предложений по изменению основного закона. На мероприятии президент также заявил, что подготовкой проведения плебисцита займется Центральная избирательная комиссия. В целом же на совещании прозвучало много интересных предложений, на которые так или иначе отреагировал глава РФ. Касались они правды о Второй мировой войне, ядерного оружия, территориальных споров, индексации зарплат и даже животных. Так, одним из ярких моментов стало обсуждение щенка породы мастиф.

Дубль два

В Ново-Огарево 13 февраля состоялась вторая встреча президента с членами рабочей группы. Дебютное заседание с участием Владимира Путина прошло 16 января — сразу после послания Федеральному собранию, во время которого глава государства и объявил о важности внесения поправок.
Мероприятие началось с вступительного слова президента, который рассказал о непростой задаче, стоящей перед рабочей группой. По его словам, на сегодняшний день уже поступило свыше 500 проектов поправок.
— Это, конечно, серьезный вызов, и не только для рабочей группы — для нас всех, поскольку все-таки мы вместе с вами сейчас работаем над основным законом, — заявил он. — Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня.
Депутат Павел Крашенинников заверил главу государства, что «состав рабочей группы вполне адекватно представляет структуру российского общества», а это позволяет всесторонне рассмотреть поступающие предложения.
— Обсуждение, кстати, проходит достаточно бурно, эмоционально. Мы все разные, и, на мой взгляд, это для нас для всех большой плюс, — оправдывал парламентарий тот факт, что изменением Конституции занимаются не только юристы, но и музыканты, актеры и даже спортсмены.
Слово предоставили сенатору Андрею Клишасу, который погрузился в объяснение юридических тонкостей всего процесса внесения конституционных поправок.
— Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист. Но очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят: без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание, — отреагировал на это выступление Владимир Путин. — Здесь, конечно, ответственность очень большая, здесь нельзя ошибиться ни в чем, — как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь.
Президент обратил особое внимание на то, что готов на изменения только в том случае, если они будет поддержаны народом.
— Для меня важно не то, в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в основной закон, — подчеркнул он.
Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ, которым ЦИК будет поручено заняться подготовкой голосования по Конституции. Президент также согласился и с идеей проведения голосования в рабочий день.
— В рабочий день, это правильно, объявив его выходным, но только с тем, особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: первомайских или новогодних, — заметил президент.
Глава государства также заявил, что второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию можно отложить, чтобы рассмотреть все предложенные поправки.
— Фактическое продление важно не столько для членов рабочей группы, сколько для граждан страны, которые по-прежнему продолжают присылать сотни поправок. Они надеются на их рассмотрение, — заявил «Известиям» председатель организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько, который также присутствовал на мероприятии.

От войны до брака

На этом мероприятие не закончилось, и участники продолжили озвучивать свои инициативы. При этом за внимание главы государства разыгралась нешуточная борьба.
Одно из наиболее ярких предложений принадлежало сенатору Алексею Пушкову. Парламентарий призвал закрепить в преамбуле Конституции статус России как державы — победительницы во Второй мировой войне. Владимир Путин отметил, что сама по себе идея хорошая, но над необходимостью прописывать ее в Конституции стоит подумать.
— Это основной закон Российской Федерации. Как на это будут смотреть со стороны — не является для нас приоритетом, — заявил «Известиям» Алексей Пушков. — Фиксирование статуса державы-победительницы никак не повредит интересам других государства. Это лишь отражение общепризнанного факта.
Закрепив этот статус в Конституции, Россия отдаст дань памяти 27 млн погибших, которые погибли ради победы, считает парламентарий.
— Кроме того, мы отвергнем попытки переписать историю и приписать нам ответственность за разжигание войны. У этого положения много целей, — добавил он.
Режиссер и актер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции «запрет на отчуждение территорий», чтобы в будущем вновь не лишиться Крыма, не потерять Калининград или Курильские острова.
— Отдавать нельзя, даже вести переговоры по этому поводу нельзя, — обратился к президенту кинодеятель, который, по всей видимости, серьезно переживает за ход российско-японских переговоров.
— У нас переговоры, тем не менее, проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом, — ответил Владимир Путин.
Довольно радикально был настроен писатель Захар Прилепин, который и вовсе предложил закрепить в Конституции статус ядерной державы.
— Мало ли какие люди придут, может с пацифистскими наклонностями, и вдруг захотят резко разоружиться, мы от этого не застрахованы, — аргументировал он свою инициативу.
— Как говорил один специалист в области энергетики, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии. Так и в оборонной сфере: когда-то ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным, — заметил Владимир Путин.
Он напомнил, что зарубежные эксперты уже давно работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие «бессмысленным для его обладателей».
Поддержал президент и идею главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова зафиксировать в Конституции обязательную индексацию не только пенсий и социальных выплат, но и зарплат. Эту инициативу глава государства считает справедливой.
Неожиданно большое внимание было посвящено охране окружающей среды. По мнению спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова, очень важно воспитывать у подрастающего поколения толерантное отношение к животным и природным ресурсам.
— Если можно, при следующем моменте я вам щенка подарю английского мастифа, — внезапно заявил он.
— Как кормить будем? Он же большой такой. Здоровая собака, — поинтересовался Владимир Путин.
Чтобы убедить президента в необходимости приобретения мастифа, Сергей Бурлаков заявил, что именно эту породу раньше дарили королям.
Обсуждался на мероприятии и вопрос понятия отношений. Депутат Ольга Баталина призвала закрепить в Конституции, что семья — это союз мужчины и женщины. С этим, однако, не согласился президент.
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— А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому, — уточнил Владимир Путин.
Ближе к концу мероприятия слово было предоставлено олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.
— Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного, — обратилась спортсменка к Владимиру Путину.
Возможно, именно после этого выступления президент решил поддержать идею вручать текст Конституции гражданам России вместе с паспортом.
Не все озвученные инициативы будут иметь свое отражение в Конституции, подчеркнула в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, сейчас идет рабочий процесс и преждевременно делать какие-то окончательные выводы. Так, по ее словам, нет необходимости упоминать о традиционной семье, поскольку для этого существует Семейный кодекс. Излишним также бывшая фигуристка считает идею о закреплении в Конституции статуса РФ как ядерной державы. Хотя пока излишними можно назвать не только эти инициативы.

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