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«Здесь мы господа!» – Фарион угрожает русским депортацией «к Путину»

22 января 2021, 16:45  •  309 • Украина

На Украине должен господствовать лишь один, украинский язык, а все остальные должны быть дискриминированы, в том числе и агрессивными способами.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион.

Всех несогласных с ее тезисами Фарион пригрозила посадить на поезд и отправить «к Путину».

«С самого начала нужно было сказать: «Тут я хозяин». Вы этого не можете понять? Тут хозяйничают украинцы, точка. И это не лозунг, который мы кричим на майданах. В Польше хозяйничают поляки, в Чехии – чехи, в Сербии – сербы, а в Украине должны хозяйничать украинцы.

Если вы не соглашаетесь с тем, что здесь господствует украинский язык, украинская культура, тут преференции имеет, прежде всего, украинский бизнес – вам это не нравится, вас это ущемляет – что вы хотите? Вам помочь отсюда свалить? Базара нет – я вам помогу упаковать чемодан, куплю билет и пилите к Путину», – заявила Фарион.

Эти высказывания поддержал львовский пропагандист Остап Дроздов: «Дерусификация должна происходить агрессивным, бескомпромиссным, ультимативным и дискриминационным способом. До них иначе не доходит».

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