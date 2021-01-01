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«Здесь комфортно»: жители Шпицбергена — о праздновании Нового года в период пандемии
01 января 2021, 12:50 • 38 • В России
Архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии, но благодаря особому статусу региона здесь есть посёлки, где живут и работают россияне. Какие профессии востребованы на островах, как праздновать Новый год во время полярной ночи и сильно ли пандемия повлияла на жизнь местного населения, рассказали RT жители Баренцбурга — крупнейшего русскоязычного поселения на Шпицбергене.
vk.com © bear_w
«Соблюдаем дистанцию»
Тренер спортивного комплекса и по совместительству учитель в школе Игорь Шабан встречает на Шпицбергене третий по счёту Новый год.
«Будет настоящий праздник с оливье, мандаринами и шампанским, — рассказывал в конце декабря Игорь. — Сначала мы все вместе смотрим концерт в местном ДК, а дома, в кругу друзей, слушаем бой курантов и речь президента. После часа ночи пойдём на центральную площадь: там музыка, ёлка, ледяная горка и Дед Мороз со Снегурочкой».
По словам Игоря, работу в Арктике он искал целенаправленно и ни разу о своём выборе не пожалел.
«Просто у нас, как и на материке, все соблюдают дистанцию, — добавляет Шабан. — Мне здесь комфортно, так как меня окружают добрые и хорошие друзья».
«С белым медведем лучше не встречаться»
Виолетта Коротких приехала на остров вместе с семьёй три года назад, устроилась в единственную местную школу для русских детей учителем начальных классов. По её словам, из-за полярной ночи и соседства с белыми медведями всех учеников возит в школу и развозит по домам специальный автобус.
«За три года лично я помню лишь один случай, когда медведь заходил в посёлок, — рассказывает учительница. — Об этом сразу сообщают в экстренную службу, и сотрудники отгоняют зверя. Лучше с ними, конечно, вообще не встречаться, поэтому всех детей мы предупреждаем об опасности».
Связь с материком жители Баренцбурга поддерживают не только с помощью социальных сетей — в посёлке действует почтовое отделение, из которого жители до сих пор отправляют письма и открытки, там же получают посылки от родных и из интернет-магазинов.
«Дети сейчас репетируют новогодний концерт для родителей, а в новогоднюю ночь будут традиционные гулянья, — добавила Виолетта Коротких. — Здесь все дружные, не только дети, но и взрослые. К счастью, пока у нас нет ни одного случая заражения коронавирусом».
«Это заповедная территория»
Валентина Комарова устроилась на острове погонщиком ездовых собак — на архипелаге запрещён любой транспорт, кроме снегоходов и собачьих упряжек, на большие расстояния летают вертолёты, а летом ходят пассажирские суда.
Весь архипелаг — норвежская территория, поэтому границ здесь нет. По словам Валентины, до крупнейшего посёлка Лонгйир можно добраться без проблем.
«На собаках мы уходили в тур на двух упряжках по архипелагу и за два дня проходили 120 километров. Там очень красивая природа, в особенности в марте — апреле, когда полярный день и солнце всегда над головой. А в полярную ночь — северное сияние, низкие облака и очень яркие звёзды», — вспоминает Валентина.
Каюром в питомнике ездовых собак Баренцбурга она проработала девять месяцев. Главное, по её словам, не бояться морозов, скорости, которую может развивать упряжка, а также уметь разнять дерущихся питомцев. Девушка застала на Шпицбергене и пандемию, когда остров перестал принимать туристов в самый разгар сезона.
«С 16 марта границы закрыли, и туристов не было вообще до самого лета. Зато появились санитайзеры и таблички «Соблюдайте дистанцию», что было несложно, ведь в посёлке всего около 500 человек, — вспоминает Валентина. — Первые туристы появились только в июле, как раз тогда у меня закончился контракт и появилась возможность улететь».
«Если нужен суд над кем-то, то судить его будут в материковой Норвегии, и пребывание там, а также все судебные издержки будут за счёт нарушителя, — пояснила Валентина. — Так что нарушать закон здесь крайне невыгодно».
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