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«Здесь духа больше всего»: как деревня под Тулой стала особым местом для родственников погибших моряков «Курска»

12 августа 2020, 11:25  •  10 • В России
20 лет назад в Баренцевом море затонул атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск». Все 118 моряков, находившихся на борту подводной лодки, погибли. Катастрофа стала крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота. В годовщину трагедии в храмах по всей России проходят панихиды по погибшим. Однако мало кто знает, что некоторые родственники и близкие погибших ежегодно съезжаются на поминальную службу в маленькую часовню, расположенную в деревне Герасимово Тульской области. Почему это местечко стало для них таким дорогим — в материале RT.
 
 

Деревня Герасимово Суворовского района Тульской области расположилась вдали от федеральных трасс. До райцентра отсюда — около 20 км, до Тулы — более ста. А от морей и океанов её отделяют сотни и тысячи километров.

В Герасимово постоянно проживают 32 человека. Летом деревенька оживает, за счёт дачников её население увеличивается в несколько раз.

12 августа, в годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», в маленькую часовню, расположенную на окраине деревни, на молебен приезжают отставные моряки и родственники погибших членов экипажа.

Построил часовню бывший моряк и разведчик, капитан 1-го ранга в отставке Анатолий Борисович Максимов.

Строительство часовни

В 1986 году у Максимова трагически погиб старший сын — курсант военно-морского училища. В 1997-м, после выхода в отставку, бывший разведчик переехал в Тульскую область и в память о сыне решил на свои средства возвести небольшую часовню.

Строительство длилось больше трёх лет, а когда произошла трагедия с «Курском», Максимов решил посвятить часовню не только своему сыну, но и 118 погибшим морякам.

«Я сам ведь тоже моряк, и когда речь шла о такой трагедии, ни у кого никаких сомнений, переименовывать или нет, не было. Мы даже особо это не обсуждали. И как сказал владыка, когда освящал, это первый Божий храм, построенный после 1917 года не на месте какого-то восстановления, а специально в память о событии, о трагедии с «Курском», — рассказал RT Максимов.

По его словам, строить часовню ему помогали местные жители: «Вот говорят, будто мужики в деревнях только пить умеют, но они и работают. Я только материалы покупал и маленькую долю ещё им платил из того, что накапливал. Очень помогла и местная власть: пригнали бульдозеры, всё выровняли, почву подготовили под строительство. И сейчас тоже помогают. У нас хорошие отношения».

После освящения в часовне стали проходить службы. А со временем о храме узнали и родственники погибших на «Курске» моряков. Приезжать сюда в годовщину трагедии для многих из них стало традицией.

«Их трогает самое главное — что в глубине России о них помнят. Именно искренне помнят и не потому, что написали или приказали. В жизни так бывает: чтобы всех согреть, кто-то должен сгореть. Это типичный пример для русского воина. Спасти, отстоять. Именно так тысячу лет живёт Русь», — считает Максимов.

  • © Фото из личного архива

Музей и подарки

На 15-ю годовщину гибели подлодки родственники подарили часовне икону Пресвятой Богородицы «Знамение Курская-Морская (Спасающая на море)». В прошлом году с Афона была привезена другая икона — «Державная» — написанная к столетию гибели последнего российского императора.

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Рядом с часовней открыт музей памяти погибших моряков: в нём можно увидеть портреты всех членов экипажа, множество заметок о «Курске», а также книгу, в которой каждому моряку посвящено несколько страниц.

На 20-ю годовщину трагедии семья Сафоновых подарила музею корабельные часы. На них установлено точное время взрыва — 11:28. Часы принадлежали Максиму Сафонову, штурману АПРК «Курск». Его родители Анатолий и Людмила рассказали RT, что Максим не успел их взять с собой на подлодку.

За четыре дня до трагедии, 8 августа, ему исполнилось 26 лет. И эти часы были подарком на день рождения.

«Когда мы узнали о трагедии и приехали в Видяево, увидели их там, забрали домой в качестве памяти. А теперь думаем, что это достояние не только нашей семьи. Это единственная вещь, которой не коснулась эта трагедия», — объясняют Сафоновы.

По словам родителей, Максим обожал свою профессию. Выбор он сделал самостоятельно и осознанно, пошёл по стопам отца (Анатолий Ефимович — капитан 1-го ранга в отставке). Окончил Нахимовское училище.

Родители хранят его письмо, где он описывает свою радость от того, что попал именно на «Курск».

«Он подробно писал, как у него хорошо складывались отношения с экипажем и командиром. Всё это он принимал как настоящую мужскую жизнь. И когда обозначились трудные времена, он переживал не за себя, а за подлодку. Не зря же у него в характеристике есть фраза «любит ВМФ», — рассказывают Сафоновы.

Они отмечают, что объездили все места, где увековечена память моряков «Курска», но часовня в деревне Герасимово стала для них особой.

«Других подобных памятных мест мы не знаем. Здесь духа больше всего. Если и едем, то только сюда. Одно время достаточно активно посещали места, где увековечена память моряков. Были в Белгороде, Курске, Калуге, на Севере. А к этому месту мы относимся с особым почтением, оно для нас святое. Отозваться с таким сочувствием и пониманием к нашему горю — это настоящий подвиг. И мы это очень ценим», — говорит Людмила Сафонова.

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Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» базировался в Видяево и входил в состав Северного флота России. 12 августа 2000 года подлодка находилась на плановых учениях в Баренцевом море. В 11:28 гидроакустик крейсера «Пётр Великий», который принимал участие в учениях, зафиксировал странный хлопок. В положенное время командир «Курска» не вышел на связь, а уже ближе к ночи, согласно нормативным документам, подлодка была признана «аварийной». Утром следующего дня её местонахождение было установлено, и началась спасательная операция, за ходом которой следила вся страна. Однако спасти моряков не удалось.

По количеству жертв катастрофа «Курска» стала крупнейшей в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Указом президента от 26 августа 2000 года все погибшие моряки были посмертно награждены орденами за Мужество, а командир «Курска» Геннадий Лячин был удостоен звания Героя России.

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