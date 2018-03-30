«Здание возвели без разрешения»: СК признал самостроем сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове, при пожаре в котором погибли 64 человека, возводился без разрешения на строительство. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержана начальник Инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Кроме того, под стражу помещена гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлия Богданова, которая является владельцем сгоревшего ТЦ.

Здание торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где в результате пожара погибли 64 человека, было построено незаконно. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. В рамках дела была задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

В её отношении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

«Больше порядка»

Стоит отметить, что начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области часто рассказывала местным СМИ о борьбе с самовольными застройщиками.

«Объёмы жилищного строительства вновь выросли. При этом наша инспекция констатирует, что в этой сфере стало больше порядка, что этот рост не повлёк за собой автоматического увеличения нарушений. Кроме того, устойчиво снижается объём самовольного строительства — нарушений, связанных со строительством или реконструкцией объектов без разрешений в 2013 году было на 30% меньше, чем в 2012 году, а в 2011 году таких нарушений было зафиксировано в 3 раза больше! За прошедший год инспекцией проведено 1354 проверки», — рассказывала она об успешной работе ведомства журналу «Строительный Кузбасс» в 2013 году.

Скриншот

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Комкова также сообщала о строительстве ТЦ «Планета» в Новокузнецке — самого крупного торгово-развлекательного комплекса в регионе. Она заверяла, что специалисты инспекции «с самого начала строительства держат ситуацию под контролем».

По её мнению, система контроля в стройкомпаниях значительно усовершенствовалась.

«Я уже отметила, что нарушений становится меньше. Думаю, что это не только результат нашего надзора, но и совершенствование системы контроля в самих строительных компаниях. Застройщики делают правильные выводы из наших прежних замечаний, пытаются организовать работу так, чтобы во время самого процесса контролировать все операции», — отмечала чиновник.

Скриншот

© http://www.igsnko.ru

Кроме того, правоохранители задержали генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Юлию Богданову. Она является владельцем торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что подчинённые Богдановой много раз говорили ей о недостатках системы противопожарной безопасности, но она не предпринимала никаких мер.

Следователи провели обыск у собственника здания ТЦ «Зимняя вишня». В пятницу, 30 марта, ей планируют предъявить обвинение.

«Ей будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — сообщила Петренко.

Бизнес-цепочка

«Кемеровский кондитерский комбинат», который возглавляет Богданова, был зарегистрирован в 1996 году. Согласно финансовым отчётам от 2016 года, компания является убыточной. Так, при выручке 61,5 млн рублей убытки составляли 19 млн рублей.

Нынешним владельцем ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» является компания «Кондитерус Ком», головная структура группы компаний «КДВ Групп». Её основатель и владелец — российский миллиардер Денис Штенгелов.

«КДВ Групп» — один из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий. Холдинг владеет 16 широко известными брендами, среди которых «Кириешки», «Компашки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки», BEERкa, «Баренцев», «Хрустящий картофель».

Сам Штенгелов в беседе с журналистами не ответил на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра «Зимняя вишня».

Напомним, в рамках уголовного дела уже арестованы пятеро фигурантов, которым предъявлены обвинения — управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.

Перестройка с нарушениями

В здании торгового центра «Зимняя вишня» ранее располагалась кондитерская фабрика. Не исключено, что в процессе перестройки предприятия в ТЦ были допущены ошибки.

По данным СК, серьёзные нарушения были допущены как при вводе комплекса в эксплуатацию, так и в процессе его работы. В частности, пожарные выходы в здание были заблокированы.

Как выяснил RT, проектирование ТЦ вело архитектурное бюро «Архпроект», которое уже много лет занимается в Кемерове дизайном интерьеров, перепланировкой, проектированием, а также строительными и отделочными работами.

Возглавляет компанию и является её генеральным директором архитектор Анатолий Попов, член правления Кемеровского городского отделения Союза архитекторов России.

По данным базы Контур.Фокус, производственно-коммерческая компания «Архпроект» была зарегистрирована в Кемерове в 2000 году. Руководителем и владельцем предприятия является Анатолий Попов. В 2017 году фирма получила подряд на разработку проекта строительства пристройки к главному корпусу Департамента лесного хозяйства.

Подчинённые Попова подтвердили RT, что компания «Архпроект» проектировала строительство ТЦ «Зимняя вишня».

Председатель правления кемеровского отделения Союза архитекторов России Сергей Зыков также сообщил, что проект реконструкции здания кондитерской фабрики под ТЦ выполнял архитектор Анатолий Попов. Однако, по его словам, после этого разрабатывалась рабочая документация и eё готовила уже другая организация.

«Это, кстати, очень плохо, что такое возможно, когда проект разрабатывает одна организация, проект утверждается, получается разрешение на строительство, а потом заказчик выбирает организацию подешевле. Рабочая документация может проходить экспертизу, а может и нет. Это определяет сам застройщик. Но по рабочей документации проект принимается в эксплуатацию. Так что теоретически проектная документация могла отличаться от рабочей», — сказал он.

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пострадали 76 человек, среди них 27 детей.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших. Ещё 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».