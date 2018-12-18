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Здание Госдумы отремонтируют за 2 млрд рублей — СМИ

18 декабря 2018, 11:39  •  50 • Политика
Перенесённый на 2019 год ремонт комплекса зданий Госдумы может обойтись в 2 млрд рублей.
"Моспроект-2" Михаила Посохина реконструирует и отремонтирует здания Госдумы. С организацией заключен контракт на 123,42 млн руб. По информации “КоммерсантЪ”, планируется расширить зал пленарных заседаний Госдумы, по предварительным подсчетам сюда уйдёт 35,7 млн руб., далее сделать новую крышу со стеклянным куполом вместо нынешнего перехода между двумя корпусами, это реконструкция обойдется в 21,5 млн руб.
Для депутатов Госдумы также сделают новую столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию. За эти объекты уже будет отвечать комбинат питания "Кремлевский" УДП, стоимость этих работ пока еще не утверждена. По данным издания, всего на обновление комплекса зданий Госдумы может потребоваться около 2 млрд руб.
Данный госзаказ был размещен без конкурса в рамках процедуры закупки у "единственного поставщика".

Ранее Управление делами президента перенесло на 2019 г. сроки проведения реконструкции зданий Госдумы.

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