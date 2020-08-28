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"Зажравшаяся" Литва ответила Лукашенко

28 августа 2020, 19:55  •  72 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вильнюс заявил, что от санкций Минска пострадает прежде всего белорусский народ
Бойкот литовских портов, которые используются для транзита белорусских товаров, ударит, прежде всего, по самой Белоруссии. Такое заявление сделал глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис.
По словам премьер-министра, причина таких заявлений заключается в "уязвленных амбициях" Александра Лукашенко.
"Сложно себе представить, насколько может быть сильна ненависть к своему народу и государству, чтобы наносить ему вред из-за своих уязвленных амбиций. Принятие решений, о которых заявляет Лукашенко, прежде всего, нанесут удар по Белоруссии", – написал Свернялись на своей странице в "Фейсбуке".
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что угрозы белорусского лидера являются "естественным поведением", так как он пытается сохранить свои позиции "любой ценой".
"Естественно, он идет ва-банк, защищая свою должность всеми доступными ему способами. Некоторые из его действий неадекватны, но здесь трудно о чем-либо судить, это естественное защитное поведение – оставаться в этой позиции, игнорируя как внутреннюю ситуацию, так и давление со стороны международного сообщества, – заявил глава литовского МИД в беседе с BNS.
Ранее президент Белоруссии Алексанр Лукашенко заявил, комментируя громкие заявления европейских стран о введении санкций в отношении Белоруссии, что "они зажрались и забыли, что такое Беларусь". Также Батька добавил, что Кабмин намерен рассмотреть изменение маршрутов для белорусского транзита, выбрав вместо портов Литвы другие. Лидер напомнил, что около 30% бюджета балтийской республики – грузопоток, идущий от восточного соседа, сообщает МИР24.

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