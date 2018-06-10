Зажрались вы тут, в России! • 43 • Аналитика



Кажется, ухватить что-то новое в наше время сложно. Ан нет, любимые и обожаемые читатели не дадут расслабиться. И нет-нет да подкинут пищи для мозгов.



Недавно нас очень яростно начали убеждать, что мы все работаем в издании, которое напрочь пропитано либеральным духом и трудится против нашего государства. Ничего удивительного, очередная смена понятий, в принципе.





В свое время мы узнали, что являемся «путиноидами» и «кремлеботами», которые озвучивают исключительно кремлевские пропагандистские фейки. Потом угодили в замшелые либералы. И это потому, что вместо слепой веры и поскакушек начали задавать неудобные вопросы. Затем случилась метаморфоза в «ура-патриотов», не видящих недостатков существующей системы. Наконец, мы снова обратились во врагов всего русского и российского: это оттого, что не поем «Славься, Путин наш великий».



Надеемся (пока ещё), что многие умные читатели нашего издания уже не удивляются тому, что мы разные. Мы — это «Военное обозрение» в целом и авторский коллектив в частности. И споры у нас бывают не чета слушаниям в Думе. До хрипоты и перехода на личности, и обратно.



Однако сейчас просто хочется ответить оптом и в розницу на некоторые (пока) вопросы, которые чуть позже станут постулатами. И обсудить позицию людей, для которых эти постулаты будут верны.



Наверное, пора объяснить, почему "ВО" вдруг стало либеральным и антиправительственным. На самом деле, конечно, нет, но… Ответ прост. Мы наряду с "Ура" пишем ещё и "Фу". Там, где мы (Россия) действительно побеждаем, грех не радоваться и не рассказывать об этом другим. И когда мы начинали, повод для «Ура» ой как надо было поискать. Но мы находили, потому что, кроме нас, никто и не урякал тогда.



Зато сейчас – все, кому не лень. И мы даже в мыслях не держим соревноваться с «Первым», «Звездой», «РЕН-ТВ». Тут как бы они «за явным преимуществом»…



Но там, где у нас случаются "проколы", мы говорим о проколах. А вот это и не нравится нашим "патриотам".



Но коль пошла такая пьянка, мы, как представители "пятой колонны" (по словам многих «патриотов») можем позволить себе иметь своё (!) мнение.



Жирно и четко: мы не против Путина. В ситуации постоянного "землетрясения", в которой находится современный мир, государству действительно необходим сильный, решительный лидер. Необходим человек, способный принять на себя ответственность за принятые решения.



Только мы не просто за Путина. Мы за работающего Путина. За Путина, который выдвигает людей на руководящие должности не по принципу личной преданности и "для завершения начатых реформ", а по рабочим качествам.



Сколько можно слышать о "прорыве нанотехнологий" от Чубайса? Об огромном потенциале Скворцовой и Кудрина? О незаменимости Мутко или Рогозина? О профессиональности Набиуллиной и Силуанова?



Извините за некорректное сравнение, но это как выставка охотничьих собак. Кому-то важнее за красивый экстерьер и окрас, а кому-то — как собака работает на охоте. Но когда с пуделем на утку, а с ротвейлером на перевал и наоборот – это уже глупость.



Не очень симпатично выглядит Путин, «раскручивающий» вопрос о говядине. Чуть ли не с министром. Но не об увеличении этой самой говядины, а о происхождении слова. Почему коровье мясо называется говядиной.



Очень нужный вопрос. А главное – своевременный. Как и многие другие вопросы на шоу «Прямая линия не пойми зачем». Без которых просто нереально наладить нормальную жизнь в России.



Но мы даже не об этом сегодня, а несколько о другом.



Наблюдается интересная картина, особенно если внимательно изучить вопрос «А судьи кто?» Точнее, не судьи, а адвокаты.



Обойдемся на этот раз без цитат и "позывных" адвокатов. Просто потому, что стоит понимать, что некая безнаказанность в высказываниях вызвана в первую очередь простотой регистрации на сайте. Единственное, что на 100% можно определить, так это место, откуда ведется «передача», да анализ высказываний самих комментирующих. А вот места, откуда эти адвокаты появились, интересны. Почему-то это чаще всего "новые" россияне. Те, кто либо получил гражданство недавно, либо находится в процессе получения. Как США спровоцировали кризис в Венесуэле



Основная мысль большинства высказываний таких адвокатов проста. "Зажрались вы тут, в России. Не цените всего того, что для вас делает Путин. Вас бы на годик на Украину (в Молдавию, в Таджикистан и т.п.). Путин для России — всё! И если понадобится взять автомат, мы его возьмем и пойдем защищать свою Родину".



Совсем недавно одна из таких барышень обвиняла нас в том, что 70% наших читателей плюют в сторону Путина в комментариях. А мы вместо того, чтобы "просто уничтожать их на месте", спорим, доказываем... Публикуем альтернативные мнения. Всех подряд.







А надо просто "убивать"! Или убивать без кавычек. Нормальная логика? Или логика малообразованного, а потому агрессивного радикала? Проходили мы это уже. А на примере Украины сейчас проходим. Правда, за "сеткой-рабицей". Со стороны наблюдаем.



Но суть-то понятна. И сценарка тоже. Взять автомат во имя высоких идеалов, и?.. Правильно: начать уничтожать инакомыслящих. Четкий украинский сценарий. С чем нас всех и поздравляем…



Интересно, а стрелять адвокаты кого будут? Сотни и тысячи военных пенсионеров, которые сейчас читают эту статью? Может, действующих людей "при погонах"? Которые с чем-то не согласны в текущем раскладе? В капитана, с которого за должность требуют 150 тысяч рублей? В учителя? Или в заслуженных ветеранов в возрасте, которые когда-то создавали оборонку СССР, а сегодня смеют иметь собственное мнение?



И, что не менее неприятно, в журналистов (этих некоторых вообще в первую очередь карать надо), которые не аплодируют стоя? Может ли обычная речная баржа заменить "Баргузин"?



Вот и получается странный какой-то вывод. Мы долго, до оскомины, говорили о "пятой колонне" и совершенно не заметили, как появилась шестая. Не менее опасная. А может, даже более опасная предыдущей. Колонна патриотов конкретного человека. Колонна Путина. Причем уже готовая "взять автомат и стрелять". Пока на словах, но черт возьми, в этой стране иной раз от слов до дела недалеко.



И в итоге получаем Украину. Или Судан.



Пока что эта колонна не особо выпячивает собственные взгляды. Пока что она маскируется. Но она уже есть. И создана она не Путиным или "Единой Россией". Вот странно, но к ним вообще никаких претензий.



Культ личности Сталина создавал кто угодно, но не Сталин. То же самое и с культом личности Путина. Он уже есть, это нужно признать. Доказательства — в комментариях на сайте.



Эта колонна создана жизнью в некоторых бывших советских республиках. Той мешаниной социализма, капитализма, феодализма, национализма и прочих «измов», которая полностью дезориентировала человека.



Человек может и должен иметь собственное мнение! Просто потому, что он человек. Существо мыслящее. Способное не только усваивать информацию, но и на основе собственного анализа давать новую информацию. И это неоспоримое право человека. Это суть человека.



А потому не будет исключительно по-вашему, господа адвокаты. Спорить будем! Критиковать и правительство, и президента тоже будем! Особенно тогда, когда они этого заслуживают. И хвалить будем! Даже требовать ответа будем. Будем ярыми сторонниками Путина. Будем ярыми противниками Путина.



Это и есть демократия. Не возможность проголосовать, а возможность иметь собственное мнение.



А вот стрелять — не будем! Ровно до того момента, пока кто-то не "возьмет в руки автомат". Но тогда мы тоже можем это сделать. Вопрос только, кто эффективнее и что будет за этим: Украина или Сомали. События и яростные обсуждения последнего времени не то чтобы заставляют, нет, — побуждают осмыслить кое-что из услышанного.Кажется, ухватить что-то новое в наше время сложно. Ан нет, любимые и обожаемые читатели не дадут расслабиться. И нет-нет да подкинут пищи для мозгов.Недавно нас очень яростно начали убеждать, что мы все работаем в издании, которое напрочь пропитано либеральным духом и трудится против нашего государства. Ничего удивительного, очередная смена понятий, в принципе.В свое время мы узнали, что являемся «путиноидами» и «кремлеботами», которые озвучивают исключительно кремлевские пропагандистские фейки. Потом угодили в замшелые либералы. И это потому, что вместо слепой веры и поскакушек начали задавать неудобные вопросы. Затем случилась метаморфоза в «ура-патриотов», не видящих недостатков существующей системы. Наконец, мы снова обратились во врагов всего русского и российского: это оттого, что не поем «Славься, Путин наш великий».Надеемся (пока ещё), что многие умные читатели нашего издания уже не удивляются тому, что мы разные. Мы — это «Военное обозрение» в целом и авторский коллектив в частности. И споры у нас бывают не чета слушаниям в Думе. До хрипоты и перехода на личности, и обратно.Однако сейчас просто хочется ответить оптом и в розницу на некоторые (пока) вопросы, которые чуть позже станут постулатами. И обсудить позицию людей, для которых эти постулаты будут верны.Наверное, пора объяснить, почему "ВО" вдруг стало либеральным и антиправительственным. На самом деле, конечно, нет, но… Ответ прост. Мы наряду с "Ура" пишем ещё и "Фу". Там, где мы (Россия) действительно побеждаем, грех не радоваться и не рассказывать об этом другим. И когда мы начинали, повод для «Ура» ой как надо было поискать. Но мы находили, потому что, кроме нас, никто и не урякал тогда.Зато сейчас – все, кому не лень. И мы даже в мыслях не держим соревноваться с «Первым», «Звездой», «РЕН-ТВ». Тут как бы они «за явным преимуществом»…Но там, где у нас случаются "проколы", мы говорим о проколах. А вот это и не нравится нашим "патриотам".Но коль пошла такая пьянка, мы, как представители "пятой колонны" (по словам многих «патриотов») можем позволить себе иметь своё (!) мнение.Жирно и четко: мы не против Путина. В ситуации постоянного "землетрясения", в которой находится современный мир, государству действительно необходим сильный, решительный лидер. Необходим человек, способный принять на себя ответственность за принятые решения.Только мы не просто за Путина. Мы за работающего Путина. За Путина, который выдвигает людей на руководящие должности не по принципу личной преданности и "для завершения начатых реформ", а по рабочим качествам.Сколько можно слышать о "прорыве нанотехнологий" от Чубайса? Об огромном потенциале Скворцовой и Кудрина? О незаменимости Мутко или Рогозина? О профессиональности Набиуллиной и Силуанова?Извините за некорректное сравнение, но это как выставка охотничьих собак. Кому-то важнее за красивый экстерьер и окрас, а кому-то — как собака работает на охоте. Но когда с пуделем на утку, а с ротвейлером на перевал и наоборот – это уже глупость.Не очень симпатично выглядит Путин, «раскручивающий» вопрос о говядине. Чуть ли не с министром. Но не об увеличении этой самой говядины, а о происхождении слова. Почему коровье мясо называется говядиной.Очень нужный вопрос. А главное – своевременный. Как и многие другие вопросы на шоу «Прямая линия не пойми зачем». Без которых просто нереально наладить нормальную жизнь в России.Но мы даже не об этом сегодня, а несколько о другом.Наблюдается интересная картина, особенно если внимательно изучить вопрос «А судьи кто?» Точнее, не судьи, а адвокаты.Обойдемся на этот раз без цитат и "позывных" адвокатов. Просто потому, что стоит понимать, что некая безнаказанность в высказываниях вызвана в первую очередь простотой регистрации на сайте. Единственное, что на 100% можно определить, так это место, откуда ведется «передача», да анализ высказываний самих комментирующих. А вот места, откуда эти адвокаты появились, интересны. Почему-то это чаще всего "новые" россияне. Те, кто либо получил гражданство недавно, либо находится в процессе получения.Основная мысль большинства высказываний таких адвокатов проста. "Зажрались вы тут, в России. Не цените всего того, что для вас делает Путин. Вас бы на годик на Украину (в Молдавию, в Таджикистан и т.п.). Путин для России — всё! И если понадобится взять автомат, мы его возьмем и пойдем защищать свою Родину".Совсем недавно одна из таких барышень обвиняла нас в том, что 70% наших читателей плюют в сторону Путина в комментариях. А мы вместо того, чтобы "просто уничтожать их на месте", спорим, доказываем... Публикуем альтернативные мнения. Всех подряд.А надо просто "убивать"! Или убивать без кавычек. Нормальная логика? Или логика малообразованного, а потому агрессивного радикала? Проходили мы это уже. А на примере Украины сейчас проходим. Правда, за "сеткой-рабицей". Со стороны наблюдаем.Но суть-то понятна. И сценарка тоже. Взять автомат во имя высоких идеалов, и?.. Правильно: начать уничтожать инакомыслящих. Четкий украинский сценарий. С чем нас всех и поздравляем…Интересно, а стрелять адвокаты кого будут? Сотни и тысячи военных пенсионеров, которые сейчас читают эту статью? Может, действующих людей "при погонах"? Которые с чем-то не согласны в текущем раскладе? В капитана, с которого за должность требуют 150 тысяч рублей? В учителя? Или в заслуженных ветеранов в возрасте, которые когда-то создавали оборонку СССР, а сегодня смеют иметь собственное мнение?И, что не менее неприятно, в журналистов (этих некоторых вообще в первую очередь карать надо), которые не аплодируют стоя?Вот и получается странный какой-то вывод. Мы долго, до оскомины, говорили о "пятой колонне" и совершенно не заметили, как появилась шестая. Не менее опасная. А может, даже более опасная предыдущей. Колонна патриотов конкретного человека. Колонна Путина. Причем уже готовая "взять автомат и стрелять". Пока на словах, но черт возьми, в этой стране иной раз от слов до дела недалеко.И в итоге получаем Украину. Или Судан.Пока что эта колонна не особо выпячивает собственные взгляды. Пока что она маскируется. Но она уже есть. И создана она не Путиным или "Единой Россией". Вот странно, но к ним вообще никаких претензий.Культ личности Сталина создавал кто угодно, но не Сталин. То же самое и с культом личности Путина. Он уже есть, это нужно признать. Доказательства — в комментариях на сайте.Эта колонна создана жизнью в некоторых бывших советских республиках. Той мешаниной социализма, капитализма, феодализма, национализма и прочих «измов», которая полностью дезориентировала человека.Человек может и должен иметь собственное мнение! Просто потому, что он человек. Существо мыслящее. Способное не только усваивать информацию, но и на основе собственного анализа давать новую информацию. И это неоспоримое право человека. Это суть человека.А потому не будет исключительно по-вашему, господа адвокаты. Спорить будем! Критиковать и правительство, и президента тоже будем! Особенно тогда, когда они этого заслуживают. И хвалить будем! Даже требовать ответа будем. Будем ярыми сторонниками Путина. Будем ярыми противниками Путина.Это и есть демократия. Не возможность проголосовать, а возможность иметь собственное мнение.А вот стрелять — не будем! Ровно до того момента, пока кто-то не "возьмет в руки автомат". Но тогда мы тоже можем это сделать. Вопрос только, кто эффективнее и что будет за этим: Украина или Сомали. Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов, Алексей Володин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 43 Источник Похожие новости Китай изнутри. 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