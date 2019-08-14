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Зажралась ли Москва? Чем вызвана протестная активность
14 августа 2019, 20:24 • 65 • Политика
Ежесубботние протесты в Москве стали основным содержанием социальных сетей, оттеснив на второй план и котиков, и эротику. Но почему именно Москва? Ведь проблемные выборы происходят во многих городах и регионах
Автор:
Мельников Михаил
Ответ на вопрос «Почему Москва?» напрашивается: нормальные русские люди летом по субботам заботятся о своём пропитании – кто-то подрабатывает, большинство вкалывают на участках. Для москвичей такой проблемы нет, они не понимают, как кому-то может показаться дорогой картошка по 30 рублей за килограмм и тем более зачем ради неё столько трудиться. У московского оппозиционера другая проблема – выбрать в переполненном шкафу подходящий для митинга наряд, заказать на вечер столик в «Жан-Жаке», а на просьбу позвонить в случае перемены планов многозначительно прошептать: «Если ОМОН не отберёт мобильник». А потом выйти с друзьями к месту сбора подобно котам Шрёдингера – они одновременно и на митинге, и просто тут гуляли. И вечером выпить за своё гражданское мужество.
Характерно и то, что проблемы с незарегистрированными кандидатами касаются почти исключительно центральных районов Москвы и юго-западного протуберанца – тех самых мест, где живёт самая состоятельная публика. Тех самых мест, где два года назад на муниципальных выборах жители нанесли оглушительную пощечину расслабившимся властям. Которые, в числе прочего, поняли, что их министерства, ведомства, мэрия, управы располагаются в очень недружелюбных районах. Ведь, судя по результатам тех выборов, власть любят в Бирюлёве и Бибиреве, а вот на Арбате и в Гагаринском – терпеть не могут.
Революцию делают не голодные люди. Революцию делают сытые, которых один раз невкусно покормили.
Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Проще говоря, протесты вызваны тем, что Москва зажралась? Что у нее слишком много свободных денег, свободного времени и самомнения?
Царьград расспросил об этом нескольких экспертов. Не москвичей.
Москва и Россия – разные измерения
Александр Коновалов, политолог, профессор кафедры истории России Института истории, государственного управления и международных отношений Кемеровского госуниверситета, говорит о том, что Москва совершенно не похожа на окружающую её страну:
По мнению политолога, «те протесты, которые есть в Москве, сопоставить с протестами в регионах просто невозможно ни по численности, ни по накалу».
Креаклы потеряли почву под ногами
Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития (Санкт-Петербург), подтверждает, что москвичи гораздо трепетнее остальных относятся к уровню своей жизни:
«Конечно, уровень потребления в Москве не сравним с уровнем потребления в регионах, никакой новостью это не является. До 70% финансовых средств страны так или иначе аккумулируется в Москве. И уровень потребления домохозяйства в Москве выше всего, не считая северные добывающие регионы. Но это не говорит о том, что, когда в регионе много денег, там возникает протестное движение. Много денег в Москве было всегда, а протестные акции происходят время от времени.
Фото: Avigator Fortuner / Shutterstock.com
Так что вопрос не в деньгах – вопрос в том, что определённый слой людей в Москве заметил падение своего уровня потребления. И оно оказалось заметно больше, чем падение в регионах. Так называемый креативный класс, креаклы, оказался невостребованным в условиях набирающего обороты экономического кризиса – как мирового, так и российского.
Губернаторы не учатся у Путина
А вот Юрий Светов, политолог и журналист из Санкт-Петербурга, сомневается в том, что протесты связаны именно с уровнем жизни:
«Я – нетипичный петербуржец, поскольку очень хорошо отношусь к Москве. И её исторический центр мне нравится, и тот порядок, который поддерживается в городе, вызывает даже определённую зависть.
Политическая активность обычно проявляется с двух сторон. С одной стороны, протестуют люди, у которых снижается уровень жизни, или просто бедные. А с другой – люди, которые обеспечены, самодостаточны, и свои требования они выдвигают уже в плоскости не экономики, а, скажем так, свободы, нравственности, каких-то моральных устоев. И так было всегда. Мы можем говорить, что Москва с жиру бесится. А где началась революция 1905 года? Тоже в Москве, которая отнюдь не была таким богатым городом, как сейчас. Но дошло до гражданской войны.
Москва. 1905 г. Фото: www.globallookpress.com
Все процессы политического возбуждения происходят в столицах, мы можем перечислять их долго: Париж, Берлин, Мадрид... И сейчас Москва тоже задаёт тон. Там есть широкая прослойка людей, которые реализовались, кстати, в последнее двадцатилетие, благодаря президенту Путину смогли достичь высокого благосостояния, а теперь хотят ещё чего-то другого – например, более активно влиять на политику в стране.
Ничего особенного в их требованиях нет – все же хотят, чтобы избранные ими депутаты принимали решения, ориентируясь на мнение широких слоёв населения, а не только одной партии. Я в этом вижу ключ к проблемам – надо вести диалог с людьми, и уже не через газеты, радио, телевидение, а через социальные сети, другие современные ресурсы. Власть должна этому учиться. Если Путин ездит в регионы и встречается с молодёжью, разговаривает с ней, выясняет, чего она хочет, то почему этого не делают губернаторы, мэры или депутаты? Утрачено понимание того, что депутат – это действительно слуга народа».
* * *
Можно продолжать опрашивать экспертов, можно бить друг другу лица в телестудиях, но к единому выводу здесь всё равно не прийти. Но так ли он нужен? Анатомия протеста, безусловно, интересна и важна, однако существует ли этот протест как заметная социальная проблема? И здесь стоит снова обратиться к словам Дмитрия Солонникова:
«Но нынешняя ситуация, на мой взгляд, совершенно не критична ни для власти, ни для оппозиции, – считает Солонников. – Протест не набрал даже 50 тысяч участников, это далеко не тот пик, который был в 2011-2012 годах. Да, граждане выразили своё недовольство рядом положений выборного законодательства. Но они не одиноки, с ними солидарны ряд политиков, сотрудников Центральной избирательной комиссии, экспертов, СМИ. Так что этот вопрос дальше будет разрешаться в правовом поле».
Лучше и не скажешь.
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