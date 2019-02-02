Зажигательный карнавал в поддержку Мадуро: В Каракасе начался митинг сторонников президента Венесуэлы

Как заявил журналист Александр Коц, стартовавший в Каракасе митинг в поддержку президента Николаса Мадуро больше напоминает зажигательный карнавал.

В Каракасе стартовал митинг в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За происходящим наблюдают представители СМИ.

Как отмечают журналисты, митинг больше напоминает праздник, чем политическую акцию, в которой принимают участие противники госпереворота и сторонники Мадуро.

"Митинг в поддержку Мадуро - просто зажигательный карнавал. Для людей, у которых не так много поводов для радости, это настоящий праздник", - заявил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в соцсетях.

На улицах также присутствуют и представители народной милиции. Кроме того, видны антиамериканские плакаты, на которых красуются президент США Дональд Трамп и бывший конгрессмен Рон Пол.