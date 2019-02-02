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Зажигательный карнавал в поддержку Мадуро: В Каракасе начался митинг сторонников президента Венесуэлы

02 февраля 2019, 23:24  •  75 • В мире
Как заявил журналист Александр Коц, стартовавший в Каракасе митинг в поддержку президента Николаса Мадуро больше напоминает зажигательный карнавал.
В Каракасе стартовал митинг в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За происходящим наблюдают представители СМИ.
Как отмечают журналисты, митинг больше напоминает праздник, чем политическую акцию, в которой принимают участие противники госпереворота и сторонники Мадуро.
"Митинг в поддержку Мадуро - просто зажигательный карнавал. Для людей, у которых не так много поводов для радости, это настоящий праздник", - заявил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в соцсетях.
На улицах также присутствуют и представители народной милиции. Кроме того, видны антиамериканские плакаты, на которых красуются президент США Дональд Трамп и бывший конгрессмен Рон Пол.

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