Зажечь новый «майдан» в Киеве. Кому это нужно? • 160 • Аналитика

Если «майданы» зажигают, значит, у них есть внешние заказчики. Евромайдан 2014 года был госзаказом США, к которому присоединилась Европа. (Кстати, «майдан» — слово тюркского, татарского происхождения, что в сочетании с «евро» звучит очень символично.) Известный американский аналитик Линдон Ларуш сказал о Евромайдане в том же 2014 году:



«США устроили нацистский переворот на Украине, чтобы сломать Россию».





Сегодня понятно, что этот план путинская Россия отразила в Крыму и на Донбассе, но это не значит, что США не вынашивают других подобных планов. Другими словами, возможен новый американский заказ на майдан на Украине, хотя бы потому, что огонь старого госпереворота явно угасает. Ведь прошло уже пять лет! И многое изменилось в США, в Европе и на Украине.



Новая ситуация

Демократическая партия США, конкретный заказчик киевского «майдана-2014», проиграла президентские выборы Дональду Трампу, потеряла Белый дом и намеревается взять реванш у Трампа на выборах 2020 года. При этом американским демократам удалось сохранить за собой внешнее управление украинским плацдармом, и понятно, что они задействуют этот свой ресурс в борьбе с Трампом. Каким образом?



Например, повторив заказ на киевский майдан в 2020 году: он может стать важным аргументом в борьбе с Трампом в президентской гонке и как минимум поставит Трампа с его стратегией «поладить с Россией» в очень сложное положение. Наверное, Трамп и его друзья об этом догадываются, этим можно объяснить беспрецедентный совет Трампа президенту Зеленскому при личной встрече на Генассамблее ООН решать вопросы Украины напрямую с российским президентом.



Германия с канцлером Меркель проявляет свою суверенную волю и достраивает «Северный поток 2» вместе с Россией, несмотря на угрозы санкций из США. Франция устами президента Макрона говорит о необходимости восстановления стратегических отношений с Россией и о «смерти мозга НАТО». Что это такое? Европейские вассалы Америки выходят из-под контроля и при этом идут на сближение с Россией. И просто вынуждают США устроить новый «поход за демократию» на Украине, как они любят себя оправдывать, для защиты своих национальных интересов в Европе и чтобы предотвратить сближение Парижа и Берлина с Москвой.



Парижский саммит

Встреча в «нормандском формате» в Париже – это инициатива президента Макрона, которую поддержала канцлер Меркель, она логична в свете стратегии сближения с Москвой. Это конкретный повод начать диалог с Москвой и перейти к новой восточной стратегии, которая реальна после начала снятия санкций с России. Для этого нужен какой-нибудь повод, хотя бы чисто символический успех в реализации Минских соглашений, в умиротворении на Донбассе. Например, анонсировать разведение войск на новых участках линии фронта и прекращение обстрелов, то есть открытых военных действий.



Москва к «нормандской» инициативе Макрона отнеслась с большой осторожностью. На первоначальное предложение провести саммит в сентябре глава МИД Сергей Лавров выдвинул предварительные условия: Киев должен подписать «формулу Штайнмайера» и развести войска в трёх точках на Донбассе, выполнив тем самым решения предыдущего «нормандского» саммита от 2016 года. Надежды Парижа на то, что Москва забудет решения предыдущего саммита за давностью лет, не оправдались.



Париж и Берлин оказали давление на президента Зеленского, и он с трудом, но выполнил предварительные условия Москвы, встреча в «нормандском формате» согласована на 9 декабря, хотя могла пройти ещё в сентябре. Москва явно не форсирует «нормандский процесс», почему?



«Нормандскую» встречу в Париже будут использовать в своих целях разные политические силы в США, в Европе и на Украине, и трудно сказать, начало каким процессам она положит. Формально её приветствуют все, президент Трамп только что возложил на неё большие надежды, все, кроме Демократической партии США, от неё тёплых слов в адрес «нормандцев» как-то не слышно.



После Парижа

Уже известен в общих чертах проект документа по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, он совсем не прорывной, фактически фиксирует сложившееся положение дел на Донбассе. Самым большим результатом этого саммита станет сам факт его проведения. И заинтересованные силы могут трактовать его как сами того пожелают. Он может стать «яблоком раздора»…



Ряд обозревателей считает, что на этом саммите президент Зеленский превратится в «политический труп», в Киеве националисты всех мастей могут объявить его предателем, сдавшимся Путину, и начать раскачивать новый майдан, внешним заказчиком которого может выступить Демократическая партия США. Москва считает сценарий нового майдана в Киеве, видимо, реальным, поэтому затягивает, как может, парижскую встречу в «нормандском формате».





Майдан, как и любой госпереворот, — это спецоперация, требующая какого-то времени на подготовку и создание соответствующих условий. Первым шагом к новому майдану в Киеве можно считать приведение к власти молодого и неопытного президента Зеленского. Президент Порошенко вполне мог удержать власть, и только решительно проявленная воля Госдепа США, подкреплённая силовой поддержкой наци-формирований министра МВД Арсена Авакова, привели к «демократическому» поражению Порошенко на выборах и победе Зеленского. Это создаёт условия для победы нового «майдана», поскольку сносить Зеленского много проще, чем Порошенко. Главное условие любого госпереворота – это слабый глава государства, и оно достигнуто приведением к власти на Украине бывшего шоумена Владимира Зеленского.



Ошибка Зеленского

Почти сразу после победы Зеленского на выборах радикал-националисты вроде Парубия стали делать из него «второго Януковича». Зеленский уходит от обвинений националистов, став «вторым Порошенко». Однако ярые нацисты всё равно ему не верят, а главное, есть, судя по всему, заказ из США на новый «майдан». Поэтому, как бы Зеленский ни сопротивлялся, из него будут делать второго Януковича.



«Мини-майдан» по поводу подписания «формулы Штайнмайера» показывает, как это будут делать: постоянно кричать о «зраде»! Парижский саммит может стать поводом для новых обвинений Зеленского в «зраде», ведь националисты требуют, чтобы он «требовал полной деоккупации и возвращения Крыма». А если Зеленский «капитулирует перед Путиным», угрожают «майданом». Причём решать: капитулировал Зеленский или нет, будут сами радикалы. Но чего Зеленский добьётся в Париже? Тогда зачем ездил на встречу с Путиным? Договариваться о новом разведении войск на Донбассе и транзите газа на условиях Москвы? Вот и новая «зрада». 8 декабря в Киеве на майдане Незалежности оппозиционные Зеленскому партии объявили бессрочный митинг…



Пожалуй, президент Зеленский допустил ошибку, приняв предложение президента Макрона о новой встрече в «нормандском формате». Любая встреча с российским президентом может стать предлогом для выступления против него националистов. Наверное, в Москве это понимают и затягивают эту встречу, но отменить «нормандский формат» вообще не могут. Тем не менее, личная встреча Путина с Зеленским в Париже допускается, хотя она может только ухудшить его положение. Это дополнительный риск, но Москва идёт на него, потому что терять уже нечего? Возможно, Путин хочет о чём-то предупредить Зеленского напоследок.



Итак, националисты в Киеве хотят вернуть себе всю полноту власти, США хотят помешать налаживанию отношений между Россией и Францией с Германией. Новый, причём вооружённый «майдан» на Украине может вбить хороший клин между Москвой и Берлином с Парижем. Ничего нового, США действуют по старому принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок – новый «майдан», а что будет после этого с Украиной и с Европой, не важно. Если «майданы» зажигают, значит, у них есть внешние заказчики. Евромайдан 2014 года был госзаказом США, к которому присоединилась Европа. (Кстати, «майдан» — слово тюркского, татарского происхождения, что в сочетании с «евро» звучит очень символично.) Известный американский аналитик Линдон Ларуш сказал о Евромайдане в том же 2014 году:Сегодня понятно, что этот план путинская Россия отразила в Крыму и на Донбассе, но это не значит, что США не вынашивают других подобных планов. Другими словами, возможен новый американский заказ на майдан на Украине, хотя бы потому, что огонь старого госпереворота явно угасает. Ведь прошло уже пять лет! И многое изменилось в США, в Европе и на Украине.Демократическая партия США, конкретный заказчик киевского «майдана-2014», проиграла президентские выборы Дональду Трампу, потеряла Белый дом и намеревается взять реванш у Трампа на выборах 2020 года. При этом американским демократам удалось сохранить за собой внешнее управление украинским плацдармом, и понятно, что они задействуют этот свой ресурс в борьбе с Трампом. Каким образом?Например, повторив заказ на киевский майдан в 2020 году: он может стать важным аргументом в борьбе с Трампом в президентской гонке и как минимум поставит Трампа с его стратегией «поладить с Россией» в очень сложное положение. Наверное, Трамп и его друзья об этом догадываются, этим можно объяснить беспрецедентный совет Трампа президенту Зеленскому при личной встрече на Генассамблее ООН решать вопросы Украины напрямую с российским президентом.Германия с канцлером Меркель проявляет свою суверенную волю и достраивает «Северный поток 2» вместе с Россией, несмотря на угрозы санкций из США. Франция устами президента Макрона говорит о необходимости восстановления стратегических отношений с Россией и о «смерти мозга НАТО». Что это такое? Европейские вассалы Америки выходят из-под контроля и при этом идут на сближение с Россией. И просто вынуждают США устроить новый «поход за демократию» на Украине, как они любят себя оправдывать, для защиты своих национальных интересов в Европе и чтобы предотвратить сближение Парижа и Берлина с Москвой.Встреча в «нормандском формате» в Париже – это инициатива президента Макрона, которую поддержала канцлер Меркель, она логична в свете стратегии сближения с Москвой. Это конкретный повод начать диалог с Москвой и перейти к новой восточной стратегии, которая реальна после начала снятия санкций с России. Для этого нужен какой-нибудь повод, хотя бы чисто символический успех в реализации Минских соглашений, в умиротворении на Донбассе. Например, анонсировать разведение войск на новых участках линии фронта и прекращение обстрелов, то есть открытых военных действий.Москва к «нормандской» инициативе Макрона отнеслась с большой осторожностью. На первоначальное предложение провести саммит в сентябре глава МИД Сергей Лавров выдвинул предварительные условия: Киев должен подписать «формулу Штайнмайера» и развести войска в трёх точках на Донбассе, выполнив тем самым решения предыдущего «нормандского» саммита от 2016 года. Надежды Парижа на то, что Москва забудет решения предыдущего саммита за давностью лет, не оправдались.Париж и Берлин оказали давление на президента Зеленского, и он с трудом, но выполнил предварительные условия Москвы, встреча в «нормандском формате» согласована на 9 декабря, хотя могла пройти ещё в сентябре. Москва явно не форсирует «нормандский процесс», почему?«Нормандскую» встречу в Париже будут использовать в своих целях разные политические силы в США, в Европе и на Украине, и трудно сказать, начало каким процессам она положит. Формально её приветствуют все, президент Трамп только что возложил на неё большие надежды, все, кроме Демократической партии США, от неё тёплых слов в адрес «нормандцев» как-то не слышно.Уже известен в общих чертах проект документа по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, он совсем не прорывной, фактически фиксирует сложившееся положение дел на Донбассе. Самым большим результатом этого саммита станет сам факт его проведения. И заинтересованные силы могут трактовать его как сами того пожелают. Он может стать «яблоком раздора»…Ряд обозревателей считает, что на этом саммите президент Зеленский превратится в «политический труп», в Киеве националисты всех мастей могут объявить его предателем, сдавшимся Путину, и начать раскачивать новый майдан, внешним заказчиком которого может выступить Демократическая партия США. Москва считает сценарий нового майдана в Киеве, видимо, реальным, поэтому затягивает, как может, парижскую встречу в «нормандском формате».Майдан, как и любой госпереворот, — это спецоперация, требующая какого-то времени на подготовку и создание соответствующих условий. Первым шагом к новому майдану в Киеве можно считать приведение к власти молодого и неопытного президента Зеленского. Президент Порошенко вполне мог удержать власть, и только решительно проявленная воля Госдепа США, подкреплённая силовой поддержкой наци-формирований министра МВД Арсена Авакова, привели к «демократическому» поражению Порошенко на выборах и победе Зеленского. Это создаёт условия для победы нового «майдана», поскольку сносить Зеленского много проще, чем Порошенко. Главное условие любого госпереворота – это слабый глава государства, и оно достигнуто приведением к власти на Украине бывшего шоумена Владимира Зеленского.Почти сразу после победы Зеленского на выборах радикал-националисты вроде Парубия стали делать из него «второго Януковича». Зеленский уходит от обвинений националистов, став «вторым Порошенко». Однако ярые нацисты всё равно ему не верят, а главное, есть, судя по всему, заказ из США на новый «майдан». Поэтому, как бы Зеленский ни сопротивлялся, из него будут делать второго Януковича.«Мини-майдан» по поводу подписания «формулы Штайнмайера» показывает, как это будут делать: постоянно кричать о «зраде»! Парижский саммит может стать поводом для новых обвинений Зеленского в «зраде», ведь националисты требуют, чтобы он «требовал полной деоккупации и возвращения Крыма». А если Зеленский «капитулирует перед Путиным», угрожают «майданом». Причём решать: капитулировал Зеленский или нет, будут сами радикалы. Но чего Зеленский добьётся в Париже? Тогда зачем ездил на встречу с Путиным? Договариваться о новом разведении войск на Донбассе и транзите газа на условиях Москвы? Вот и новая «зрада». 8 декабря в Киеве на майдане Незалежности оппозиционные Зеленскому партии объявили бессрочный митинг…Пожалуй, президент Зеленский допустил ошибку, приняв предложение президента Макрона о новой встрече в «нормандском формате». Любая встреча с российским президентом может стать предлогом для выступления против него националистов. Наверное, в Москве это понимают и затягивают эту встречу, но отменить «нормандский формат» вообще не могут. Тем не менее, личная встреча Путина с Зеленским в Париже допускается, хотя она может только ухудшить его положение. Это дополнительный риск, но Москва идёт на него, потому что терять уже нечего? Возможно, Путин хочет о чём-то предупредить Зеленского напоследок.Итак, националисты в Киеве хотят вернуть себе всю полноту власти, США хотят помешать налаживанию отношений между Россией и Францией с Германией. Новый, причём вооружённый «майдан» на Украине может вбить хороший клин между Москвой и Берлином с Парижем. Ничего нового, США действуют по старому принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок – новый «майдан», а что будет после этого с Украиной и с Европой, не важно. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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