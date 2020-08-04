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Займёт минимум 5 лет: Представлен черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске

04 августа 2020, 20:10  •  113 • Политика
Представлен черновик плана ликвидации ЧП в Норильске до 2025 года, к которому набралось изрядное количество замечаний. "Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября", - рассказала глава комиссии по экологии и окружающей среде ОП России.
"Норникель" представил в Общественной палате России разработанный комиссией при Минприроды черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске. Документ предполагает проведение работ аж до 2025 года.
Сообщается, что черновик плана разрабатывала межведомственная комиссия при Минприроды. Документ был рассмотрен на заседании Общественной палаты, и к нему накопилось изрядное количество нареканий.
"Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября", - рассказала глава комиссии по экологии и окружающей среде ОП России Елена Шаройкина в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в конце мая этого года в Норильске в результате повреждения резервуара для хранения дизтоплива произошёл массовый разлив нефтепродуктов. В водоёмы попало порядка 21 тысячи тонн топлива. Резервуар принадлежал АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель".

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