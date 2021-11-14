«Займитесь своими внутренними проблемами»: Путин ответил на обвинения о развязывании миграционного кризиса • 137 • В мире Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать помощь в ситуации с наплывом беженцев на белорусско-польской границе в случае, если от России «здесь будет что-то зависеть». По его словам, обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису — попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую». Вместо того, чтобы стремиться «снять с себя ответственность за происходящие события», Западу стоило бы заняться «своими внутренними проблемами», считает Путин. Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Россия якобы «несёт ответственность» за «тщательно разработанный» миграционный кризис. Эксперты со своей стороны считают, что текущая риторика ряда европейских стран нацелена на то, чтобы «поддерживать напряжённость вокруг России», и обусловлена внутриполитическими причинами. Мигранты на польско-белорусской границе AFP © Leonid Shcheglov / BELTA Россия готова оказать помощь в разрешении миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. «Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому (разрешению ситуации. — RT), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал российский лидер. По его словам, текущие обвинения в адрес РФ в разжигании миграционного кризиса — не что иное, как попытки переложить проблемы «с больной головы на здоровую». «Они (страны Запада. — RT) сами в этом (кризисе. — RT) виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия для того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — подчеркнул Владимир Путин. Ранее глава РФ также отверг причастность России к миграционному кризису. «Хочу, чтобы все знали: мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит. Кстати, «Белавиа», как мне Александр Григорьевич (Лукашенко. — RT) сказал, тоже не возит», — отметил глава РФ. По мнению Владимира Путина, «прямой контакт между руководством Белоруссии и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы». С этим согласились и в Брюсселе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя возможность прямых контактов Евросоюза и Минска по проблеме беженцев, отметил, что «говорить никогда не вредно». В то же время ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в своей статье для газеты The Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за тяжёлую ситуацию на белорусско-польской границе. «Россия здесь несёт очевидную ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, чтобы те положили конец кризису и вступили в диалог», — написала Трасс. Текущий кризис она назвала «тщательно разработанным», заявив, что правительство Белоруссии и Александр Лукашенко в частности «использует отчаявшихся мигрантов в качестве пешек в своем стремлении создать нестабильность и удержаться у власти, невзирая на человеческие жертвы». «Великобритания не будет закрывать на это глаза. Мы будем поддерживать наших союзников в регионе, которые находятся на переднем крае свободы. Мы гордимся, что стали первой европейской страной, которая оказывает помощь Польше, согласившись направить небольшую группу военнослужащих для оказания инженерно-технической поддержки в целях ослабления давления на границе», — сообщила Трасс. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс

AP

© Jon Super В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Великобритании нет права выдвигать обвинения в адрес России по поводу кризиса с беженцами, стремящимися попасть в Польшу. Дипломат напомнила, что британские военные участвовали во вторжении в Ирак, которое дестабилизировало Ближний Восток и привело к созданию миграционных потоков. «Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — написала Захарова в своём Telegram-канале. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала подобные заявления со стороны главы МИД Великобритании поверхностными. «Заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выглядят поверхностными, далёкими от подлинных причин и состояния миграционного кризиса, поскольку всем известно, что сами американцы и их союзники его и организовали», — отметила Ковитиди. Комментируя призыв Трасс к России «оказать давление на белорусские власти», сенатор подчеркнула, что подобные высказывания «политически некорректны», противоречат российским внешнеполитическим принципам, а также Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. «Абсурдная ситуация» Напомним, ситуация на границе, где скопились желающие попасть в ЕС мигранты, резко обострилась в начале ноября. С белорусской стороны собрались несколько тысяч беженцев, которые пытались попасть на территорию Польши, прорвав заграждение из колючей проволоки. Мигранты на польско-белорусской границе

AP

© Leonid Shcheglov / BELTA Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев. При этом польская сторона начала выдвигать обвинения в причастности к организации кризиса не только в адрес Минска, но и Москвы. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев со своей стороны назвал подобные выпады абсурдными. «Основное остриё этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — цитирует его ТАСС. Справиться с мигрантами Литве поможет Украина Лукьянцев также обратил внимание на то, что страны, вовлечённые в ситуацию, «наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии». «Общая кампания» Стоит также отметить, что в контексте обвинений в адрес РФ в развязывании миграционного кризиса, глава британской дипломатии заявила, что данная ситуация должна продемонстрировать необходимость противостояния энергетическому проекту «Северный поток — 2». «Я хочу, чтобы к нам присоединились наши друзья по всей Европе. Это означает, что мы должны действовать сообща, например, выступая против строительства газопровода «Северный поток—2». Он угрожает подорвать европейскую безопасность, позволяя России ужесточить контроль над теми странами, которые зависят от её газа, хотя пандемия напоминает нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, позволяющих избежать стратегической зависимости от ненадежных партнёров», — утверждает министр. Такую риторику политологи считают и вовсе неуместной. Однако, как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, подобные заявления уже не вызывают удивления, так как Соединённое Королевство в последние годы занимает одно из первых мест в ряду антироссийски настроенных государств. «Возникает резонный вопрос: почему британские войска находятся в Польше, а не защищают свою же страну от мигрантов, которые въезжают с территории Франции?» — говорит Шаповалов. По его словам, нелегалы, которые стремятся попасть в Германию через территорию Польши и Белоруссии, не имеют ровным счётом никакого отношения к России. При этом заявления Польши о якобы причастности Москвы к кризису, в свою очередь, продиктованы желанием Варшавы «актуализировать своё место в системе НАТО», говорит аналитик. «Варшава хочет продемонстрировать странам НАТО, прежде всего США и Великобритании, значимость Польши как первого рубежа обороны против угроз с Востока. Следствием этого, по замыслу польских политиков, должно быть усиление военной помощи республике со стороны ведущих западных держав, что, в общем-то, и происходит сейчас», — пояснил Шаповалов. Комментируя антироссийские выпады главы британской дипломатии, старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, Элизабет Трасс лишь «растиражировала в англоязычных СМИ» тезисы, которые уже запустили в информационное пространство польские власти. «Это всё напоминает «хоровое пение». Польша исполнила свою партию, Франция, другие страны ЕС, и США. Либо Великобритания просто распространяет те утверждения, которые озвучило польское руководство, либо они были согласованы заранее, и их по-разному представляют все заинтересованные стороны», — пояснил аналитик. Он также напомнил, что недавнее заявление британской стороны о риске «случайной» войны между Западом и Россией стоит рассматривать в контексте общеевропейской геополитической повестки. «Это общая кампания, направленная на то, чтобы поддерживать напряжённость вокруг России. Почему она раскручивается именно сейчас? Внутренняя обстановка во всех перечисленных странах достаточно сложная. Обращение к теме российской угрозы в том или ином виде служит возможностью отвлечь общественное внимание от проблем в каждом из этих государств», — заключил эксперт. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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