Заявленная Байденом дата "нападения России" возмутила ЕС и насмешила русских: "Я календарь переверну

Западная разведка уже "точно-точно" определила планы Москвы и выдала президенту США Джо Байдену дату "нападения России на Украину". Однако, как пишет газета Politico, вместо испуга, после объявления Байденом даты, представителей Евросоюза возмутились, а русские и вовсе расхохотались: "Я календарь переверну и снова день "вторжения", - смеются в сети.

По данным издания, во время видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО Байден назвал датой "нападения" России на Украину 16 февраля.

"Вашингтон уведомил союзников, что этому может предшествовать череда ракетных ударов и кибератаки", - пишет Politico.

При этом, как отмечают авторы материала, европейские чиновники очень скептично отнеслись к словам Байдена, сославшись на то, что их данные расходятся с его разведданными. В публикации также отметили, что двое дипломатов Евросоюза были настроены ещё более скептически, а один и вовсе заявил, что они "всё ещё отказываются такое покупать".

Пользователи русского сегмента сети с юмором восприняли очередную информацию о якобы нападении России. Дело в том, что сама тема "вторжения" муссируется иностранными СМИ уже полгода и в течение этого времени уже несколько раз объявлялись сроки "нападения" – декабрь, январь, 12 февраля, 15 февраля, 22 февраля и прочие.

"Я календарь переверну и снова день "вторжения" и ещё раз переверну и снова день "вторжения" и в лица лидеров взгляну и снова день "вторжения"! У нас в Америке всё всерьёз и каждый день "вторжения"!", - хохочет Игорь Ефремов.

"Так и представляю, как Путин на это отвечает: "Ну, вы там, когда договоритесь о дате, мне сообщить не забудьте...", - пишет Bob Fisher

"Не я слышал, что 17 в 17 часов 17 минут 17 секунд", - предупреждает ko257522

"А год указал какой? В этом столетии?", - смеётся Russisch Partisan