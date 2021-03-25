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Заявлениями о "вторжении" России в Донбасс Гордон скрывает тайные желания - Норкин
25 марта 2021, 17:15 • 104 • Политика
В Москве призвали с сомнением относиться к "пророчествам" украинского "провидца" и экс-строителя финансовых пирамид
Украинский "ясновидящий" и по совместительству одиозный журналист Дмитрий Гордон своими заявлениями о якобы планах Москвы вот-вот вторгнуться в Донбасс, возможно, прикрывает собственные тайные желания, чтобы Россия именно вошла на территорию мятежного края. Такое предположение сделал российский телеведущий Андрей Норкин в эфире программы "Место встречи" на НТВ.
Ранее пан Гордон выдал очередное пророчество о времени "захвата" Донбасса. По его расчетам, "вторжение" РФ может произойти уже в ближайшее время и поэтому киевскому режиму "важно быть к этому готовым". Такой спич экс-пропагандист народных целителей проговорил в эфире программы Politeka.
Причем пан Гордон уверен, что российская армия потерпит в шахтерских степях поражение и "завязнет в Донбассе".
Норкин подверг сомнению пророческие качества украинского "провидца", обещавшего на днях информационную бомбу, которая должна была стать для Незалежной "Судным днем", но не стала.
"Не знаю, насколько серьезно мы относимся к прогнозам Дмитрия Гордона, потому что он как-то предрекал апокалиптические вещи, а потом несколько раз их переносил. Вот его свежее рассуждение", – иронично заметил Норкин.
Он лишь адресовал украинскому коллеге один вопрос.
"Зачем нужно оккупировать Украину? Может, ему хочется? Я не знаю", – отметил ведущий.
При этом Норкин добавил, что Россия на самом деле не собирается начинать войну в Донбассе.
"Это точно", – подчеркнул российский журналист.
Накануне еще один деятель постмаданной Незалежной секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в нормативных документах соборной нет такого термина как Донбасс. По его словам, это нарратив, который якобы Россия навязывает украинцам. Глава СНБО призвал соотечественников отказаться от этого слова.
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