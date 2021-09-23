Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

Заявлениями о Крыме Эрдоган пытается угодить Вашингтону

23 сентября 2021, 21:20  •  93 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкий лидер активно ищет деньги на Западе для возможных досрочных выборов в стране
В Турции раскусили заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией и об "аннексии" полуострова желанием угодить Вашингтону.
В публикации местной газеты Cumhuriyet отмечается, что последние высказывания лидера нации по вопросу принадлежности Крыма выдают желание Анкары стать "стратегическим партнером" Вашингтона. Причем позиция Эрдогана продиктована национальными интересами США, а вовсе не Турции.
Между тем, подчеркивается в статье, стремления двух стран не совпадают. Так, американцы хотят беспрепятственно заходить в Черное море в обход Конвенции Монтре, закрепиться в регионе, сделать черноморскую акваторию "озером НАТО" и тем самым потеснить Россию. Однако интерес Анкары состоит в том, чтобы Черное море оставалось морем, принадлежащим соседним странам региона.
Кроме того Штаты спят и видят, чтобы интегрировать государства-члены НАТО в американскую основную стратегию, которая заключается в следующем: убрать КНР с запада, юга и востока; окружить РФ с запада и юго-запада.
"Сдерживание Китая и России не в интересах Турции. Напротив, Турция заинтересована в улучшении отношений с Китаем и Россией", – указывает автор.
По его мнению, национальные интересы Анкары и Вашингтона, не говоря уже об их партнерстве по наиболее фундаментальным глобальным и региональным вопросам, фактически вступают в конфликт. Поэтому нельзя говорить о "стратегическом партнерстве" между двумя странами.
Есть еще одно объяснение такому поведению Эрдогана – он активно ищет деньги.
Единственный способ, благодаря которому действующий лидер нации может снова стать президентом, – это досрочные выборы, потому что согласно Конституции "один человек может быть избран президентом дважды", а Эрдоган не может баллотироваться в третий раз на выборах, которые состоятся в июне 2023 года, поясняется в материале.
Позиции главы Республики сейчас ославляют такие проблемы, как миграция и экономика. Ему нужна политическая и финансовая поддержка Запада, чтобы увеличить свои шансы для победы на возможных досрочных выборах.
"Опасность для Турции заключается в том, займет ли Эрдоган​​позицию, противоречащую национальным интересам, просто для того, чтобы остаться у власти. Пойдет ли он на новые уступки", – задается вопросом журналист.
Напомним, Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал к защите прав крымских татар. Причем делает турок такие заявления аккурат перед своей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября в Сочи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 15:50
Оскорбленные российские делегаты отказались от очного участия в сессии ПАСЕ – СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" чер...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
19 сентября 2021, 00:55
Экс-посла США "порвало" на теме выборов в России: "Google и Apple сдались" в угоду Путину
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
18 сентября 2021, 10:15
Молдавия на пороге катастрофы, устроенной Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.