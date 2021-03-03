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Заявления украинской элиты о воде для Крыма её показали истинное лицо: "Просто марионетки"

03 марта 2021, 03:30  •  421 • Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о возобновлении подачи воды в Крым, как только полуостров вновь станет украинским. Заявления украинской элиты о воде для региона показали её истинное лицо. "Просто марионетки", - высказался политэксперт Владимир Джаралла.
После заявления Авакова с призывом засушить Крым, депутат Госдумы России Михаил Шеремет напомнил, что жители России и полуострова в частности "не нуждаются в подачках". Он потребовал, чтобы Киев прекратил "неуместный шантаж" водой.
Официальный Киев хотел бы нажиться на бедах Крыма с водоснабжением, но ему не позволяют это сделать. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла весьма нелицеприятно высказался об Авакове и его призывах.
Главу МВД Украины политэксперт назвал страшным человеком, который обогащался благодаря своему положению. Джаралла напомнил, что от Авакова решение по воде для Крыма не зависит. Как, впрочем, не зависит оно ни от кого в Киеве.
"Как скажут, так и будет танцевать", - сказал эксперт об украинском министре и других представителях политической элиты Незалежной.
Их всех объединяют два качества: "чудовищная жадность и желание зарабатывать". Причём зарабатывать хотели бы на многом: на остатках советского наследия, на транзите, на продаже воды. Однако власти Украины несамостоятельны. Наживаться им не очень-то позволяют, пояснил политический эксперт.
"Украинские элиты не способны на государственное мышление, это просто марионетки, которыми управляют извне", - произнёс он в эфире радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что правительством России уже разработан план по решению водной проблемы Крыма. Более того, на его реализацию уже выделено около 50 миллиардов рублей. План предполагает реконструкцию старых и строительство новых водохранилищ, а также ряд других мер. Например, в посёлке Фрунзе Сакского района чуть больше, чем через год появятся первые опреснительные установки. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с их помощью будет производиться водоснабжение Симферополя.

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